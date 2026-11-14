Підготовка будинку до зими під час війни: що перевірити та коли кликати майстра

Перед початком холодів власникам приватних будинків варто перевірити утеплення, дах, підвал і систему опалення. Також важливо заздалегідь продумати, як обігрівати оселю, якщо зникне світло або газ.

Що потрібно перевірити в будинку перед зимою

Підготовку оселі рекомендують починати з діагностики. Насамперед потрібно з'ясувати, з якого матеріалу побудовані стіни, чим і як утеплений будинок, а також у якому стані перебувають місця проходження труб.

Окрему увагу слід приділити даху та підвалу. Варто перевірити, чи немає протікань, пошкоджень покриття, вологого утеплювача та проблем із водостоками.

Також потрібно оглянути ущільнювачі, пороги й щілини навколо вікон і дверей, зокрема місця, де труби проходять крізь стіни. Важливо переконатися, що система опалення працює справно.

Як швидко будинок втрачає тепло без опалення

Швидкість охолодження оселі залежить від якості утеплення, матеріалу стін, стану вікон, вентиляції, вологості, площі будинку та температури надворі.

За орієнтовними показниками, будинок із щілинами, ненадійним утепленням і старими вікнами може помітно охолонути вже за кілька годин. У середньо утепленій оселі температура може знижуватися приблизно на 1 градус за цей час.

У добре утепленому будинку втрата одного градуса може тривати орієнтовно 8-9 годин. Енергоефективна оселя здатна залишатися придатною для проживання значно довше навіть без опалення.

Чому важливо продумати резервне опалення

Власникам будинків радять заздалегідь визначити, що обігріватиме оселю, якщо тимчасово зникне електроенергія чи газ або перестане працювати основна система опалення.

Залежно від типу опалення це може бути резервне живлення для котла, інше джерело тепла або запас пального чи дров.

Коли варто викликати фахівця

Деякі роботи краще не виконувати самостійно. Звернутися до спеціаліста рекомендують, якщо котел працює нестабільно, тиск у системі без причини падає або давно не перевіряли димохід.

Допомога фахівця також потрібна, якщо в будинку є запах газу, диму чи гару, гріються розетки або спрацьовують автоматичні вимикачі, з'являються волога, конденсат чи цвіль.

Окремо спеціаліста варто залучити для складних робіт з утеплення, облаштування вентиляції або рекуперації - системи, яка допомагає оновлювати повітря в будинку та зменшувати втрати тепла.

У міністерстві наголошують, що помилки під час таких робіт можуть призвести до пожежі, отруєння чадним газом, промерзання труб або проблем із вологістю. Тому за відсутності впевненості в справності обладнання чи безпечності робіт краще проконсультуватися з фахівцем.