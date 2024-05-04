Як сплатити штрафи за порушення ПДР у "Дії": покрокова інструкція

Щоб оплатити штраф за порушення ПДР, потрібно авторизуватися у застосунку "Дія". Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Водієві", а потім "Штрафи ПДР".

"Дія" покаже несплачені та сплачені штрафи за порушення прав дорожнього руху. У розділі "Несплачені" потрібно обрати потрібний штраф та оплатити його.

Увага! На штрафи з автофіксації протягом 10 днів діє знижка 50%. Якщо порушник не сплатив штраф протягом 10 днів, то доведеться сплачувати повну суму (вона залежить від порушення).

Алгоритм дій для сплати штрафу за адмінпорушення:

авторизуватися в застосунку "Дія";

перейдіть до розділу "Судові послуги";

далі оберіть "Судові штрафи" та сплатити необхідний.

Квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів справу закриють.