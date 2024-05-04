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Як сплатити штрафи за порушення ПДР у "Дії": покрокова інструкція

Фото: водії у "Дії" можуть сплатити штрафи за порушення ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть сплатити штрафи онлайн через "Дію". Йдеться про порушення правил дорожнього руху та адмінпорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Щоб оплатити штраф за порушення ПДР, потрібно авторизуватися у застосунку "Дія". Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Водієві", а потім "Штрафи ПДР".

"Дія" покаже несплачені та сплачені штрафи за порушення прав дорожнього руху. У розділі "Несплачені" потрібно обрати потрібний штраф та оплатити його.

Увага! На штрафи з автофіксації протягом 10 днів діє знижка 50%. Якщо порушник не сплатив штраф протягом 10 днів, то доведеться сплачувати повну суму (вона залежить від порушення).

Алгоритм дій для сплати штрафу за адмінпорушення:

  • авторизуватися в застосунку "Дія";
  • перейдіть до розділу "Судові послуги";
  • далі оберіть "Судові штрафи" та сплатити необхідний.

Квитанція автоматично надійде в суд. Після зарахування коштів справу закриють. 

 

Онлайн-послуги для українців

Через застосунок та портал "Дія" українці можуть отримати низку послуг, не звертаючись до органів влади та ЦНАПів. Наприклад, у "Дії" відображаються електронні документи: паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення, документи про освіту.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як через "Дію" надіслати копії документів.

Також у "Дії" можна оплатити податки ФОПи. Детальну інструкцію - дивіться за посиланням.

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