Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в "Дії": пошаговая инструкция

Украинцы могут оплатить штрафы онлайн через "Дію". Речь идет о нарушении правил дорожного движения и админнарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизоваться в приложении "Дія". Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Водителю", а затем "Штрафы ПДД".
"Дія" покажет неуплаченные и уплаченные штрафы за нарушение прав дорожного движения. В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его.
Внимание! На штрафы с автофиксации в течение 10 дней действует скидка 50%. Если нарушитель не оплатил штраф в течение 10 дней, то придется платить полную сумму (она зависит от нарушения).
Алгоритм действий по оплате штрафа за админнарушения:
Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств дело закроют.
Через приложение и портал "Дія" украинцы могут получить ряд услуг, не обращаясь в органы власти и ЦПУА. К примеру, в "Дії" отображаются электронные документы: паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, документы об образовании.
Ранее РБК-Украина объясняло, как через "Дію" отправить копии документов.
Также в "Дії" можно оплатить налоги ФЛП. Подробную инструкцию - смотрите по ссылке.
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