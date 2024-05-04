Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в "Дії": пошаговая инструкция

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизоваться в приложении "Дія". Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Водителю", а затем "Штрафы ПДД".

"Дія" покажет неуплаченные и уплаченные штрафы за нарушение прав дорожного движения. В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его.

Внимание! На штрафы с автофиксации в течение 10 дней действует скидка 50%. Если нарушитель не оплатил штраф в течение 10 дней, то придется платить полную сумму (она зависит от нарушения).

Алгоритм действий по оплате штрафа за админнарушения:

авторизоваться в приложении "Дія";

перейдите в раздел "Судебные услуги";

далее выберите "Судебные штрафы" и оплатить необходимый.

Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств дело закроют.