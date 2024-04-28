Без паперів і ксерокопій. Як через "Дію" надіслати копії документів

Українці можуть надіслати електронні копії документів до необхідних установ завдяки функції "шеринг" через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Як скористатися шерингом документів з "Дією"?

Для поширення документів через "Дію" компанія повинна надіслати запит на копію цифрового документа в застосунок користувача.

Після цього користувач має підтвердити запит "Дія.Підписом".

Після цього копія буде надіслана у систему компанії або на електронну адресу. Представник компанії може прикріпити копію до відповідних заяв чи договорів.

Копії яких документів можна відправити:

ID-карта;

закордонний паспорт;

свідоцтво про народження;

довідка внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

водійське посвідчення;

техпаспорт;

студентський квиток;

документи про освіту.

Нагадаємо, раніще РБК-Україна повідомляло про те, що у "Дії" з'явилась послуга, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців.

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