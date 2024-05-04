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Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в "Дії": пошаговая инструкция

Украина, Суббота 04 мая 2024 22:48
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Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в "Дії": пошаговая инструкция Фото: водители в "Дії" могут заплатить штрафы за нарушение ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут оплатить штрафы онлайн через "Дію". Речь идет о нарушении правил дорожного движения и админнарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизоваться в приложении "Дія". Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Водителю", а затем "Штрафы ПДД".

"Дія" покажет неуплаченные и уплаченные штрафы за нарушение прав дорожного движения. В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его.

Внимание! На штрафы с автофиксации в течение 10 дней действует скидка 50%. Если нарушитель не оплатил штраф в течение 10 дней, то придется платить полную сумму (она зависит от нарушения).

Алгоритм действий по оплате штрафа за админнарушения:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • перейдите в раздел "Судебные услуги";
  • далее выберите "Судебные штрафы" и оплатить необходимый.

Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств дело закроют.

Онлайн-услуги для украинцев

Через приложение и портал "Дія" украинцы могут получить ряд услуг, не обращаясь в органы власти и ЦПУА. К примеру, в "Дії" отображаются электронные документы: паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, документы об образовании.

Ранее РБК-Украина объясняло, как через "Дію" отправить копии документов.

Также в "Дії" можно оплатить налоги ФЛП. Подробную инструкцию - смотрите по ссылке.

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