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Як сплатити штраф в "Дії": покрокова інструкція

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці мають можливість отримати електронну постанову в справі про адмінпорушення, а також сплатити штраф не виходячи з дому.

Про те, як сплатити штраф в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.

Функція дозволить зекономити час й швидше закрити справу. Ба більше, "Дія" сповістить вас про накладання адміністративного штрафу. Після цього залишиться лише клікнути на сповіщення й сплатити штраф. 

 

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

До адміністративного порушення належать: 

  • дрібне хуліганство; 
  • несвоєчасна сплата податків; 
  • порушення громадського спокою; 
  • порушення правил дорожнього руху; 
  • порушення правил торгівлі. 

За усі вищеперелічені порушення передбачена адміністративна відповідальність й штраф. Водночас штраф можна сплатити в кілька кліків без походу до суду. 

Як сплатити штраф: 

  • авторизуйтесь в "Дії"; 
  • перейдіть до розділу "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи";
  • оберіть потрібний штраф й сплатіть його. 
 

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

 Зокрема можна піти й іншим шляхом, а саме: 

  • перейдіть до розділу "Послуги" - "Судові справи"; 
  • оберіть судову справу за якою виписано штраф; 
  • сплатіть штраф. 
 

Фото: як сплатити штраф в "Дії" (скриншот)

Варто додати, що квитанція автоматично надійде до суду. Зокрема справу буде закрито після зарахування коштів. 

Послуги в "Дії"

Загалом "Дія" має безліч корисних функцій, серед яких, наприклад: 

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