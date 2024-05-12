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Как оплатить штраф в "Дія": пошаговая инструкция

Воскресенье 12 мая 2024 18:00
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Как оплатить штраф в "Дія": пошаговая инструкция Фото: как оплатить штраф в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У украинцев есть возможность получить электронное постановление по делу об админнарушении, а также уплатить штраф не выходя из дома.

О том, как уплатить штраф в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.

Функция позволит сэкономить время и поскорее закрыть дело. Более того, "Дія" известит вас о наложении административного штрафа. После этого останется только кликнуть на уведомление и уплатить штраф.

Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)

К административному нарушению относятся:

  • мелкое хулиганство;
  • несвоевременная оплата налогов;
  • нарушение общественного покоя;
  • нарушение правил дорожного движения;
  • нарушение правил торговли.

За все вышеперечисленные нарушения предусмотрена административная ответственность и штраф. В то же время, штраф можно оплатить в несколько кликов без похода в суд.

Как оплатить штраф:

  • авторизуйтесь в "Дія";
  • перейдите в раздел "Услуги" - "Штрафы" - "Судебные штрафы";
  • выберите нужный штраф и оплатите его.

Фото: как оплатить штраф в "Дія" (скриншот)

В частности, можно пойти и другим путем, а именно:

  • перейдите в раздел "Услуги" - "Судебные дела";
  • выберите судебное дело по которому выписан штраф;
  • оплатите штраф.

Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)

Следует добавить, что квитанция автоматически поступит в суд. В частности, дело будет закрыто после зачисления средств.

Услуги в "Дія"

В целом "Дія" имеет множество полезных функций, среди которых, например:

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