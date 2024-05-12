Как оплатить штраф в "Дія": пошаговая инструкция

У украинцев есть возможность получить электронное постановление по делу об админнарушении, а также уплатить штраф не выходя из дома.

О том, как уплатить штраф в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина .

Функция позволит сэкономить время и поскорее закрыть дело. Более того, "Дія" известит вас о наложении административного штрафа. После этого останется только кликнуть на уведомление и уплатить штраф.

Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)

К административному нарушению относятся:

мелкое хулиганство;

несвоевременная оплата налогов;

нарушение общественного покоя;

нарушение правил дорожного движения;

нарушение правил торговли.

За все вышеперечисленные нарушения предусмотрена административная ответственность и штраф. В то же время, штраф можно оплатить в несколько кликов без похода в суд.

Как оплатить штраф:

авторизуйтесь в "Дія";

перейдите в раздел "Услуги" - "Штрафы" - "Судебные штрафы";

выберите нужный штраф и оплатите его.

Фото: как оплатить штраф в "Дія" (скриншот)

В частности, можно пойти и другим путем, а именно:

перейдите в раздел "Услуги" - "Судебные дела";

выберите судебное дело по которому выписан штраф;

оплатите штраф.

Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)

Следует добавить, что квитанция автоматически поступит в суд. В частности, дело будет закрыто после зачисления средств.

Услуги в "Дія"

В целом "Дія" имеет множество полезных функций, среди которых, например: