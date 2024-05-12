Как оплатить штраф в "Дія": пошаговая инструкция
У украинцев есть возможность получить электронное постановление по делу об админнарушении, а также уплатить штраф не выходя из дома.
О том, как уплатить штраф в приложении "Дія" - в материале РБК-Украина.
Функция позволит сэкономить время и поскорее закрыть дело. Более того, "Дія" известит вас о наложении административного штрафа. После этого останется только кликнуть на уведомление и уплатить штраф.
Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)
К административному нарушению относятся:
- мелкое хулиганство;
- несвоевременная оплата налогов;
- нарушение общественного покоя;
- нарушение правил дорожного движения;
- нарушение правил торговли.
За все вышеперечисленные нарушения предусмотрена административная ответственность и штраф. В то же время, штраф можно оплатить в несколько кликов без похода в суд.
Как оплатить штраф:
- авторизуйтесь в "Дія";
- перейдите в раздел "Услуги" - "Штрафы" - "Судебные штрафы";
- выберите нужный штраф и оплатите его.
Фото: как оплатить штраф в "Дія" (скриншот)
В частности, можно пойти и другим путем, а именно:
- перейдите в раздел "Услуги" - "Судебные дела";
- выберите судебное дело по которому выписан штраф;
- оплатите штраф.
Фото: как оплатить штраф в "Действии" (скриншот)
Следует добавить, что квитанция автоматически поступит в суд. В частности, дело будет закрыто после зачисления средств.
Услуги в "Дія"
В целом "Дія" имеет множество полезных функций, среди которых, например:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.