Як скласти монохромний "лук" на зиму: дружина Решетніка задає тренди

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Ключові елементи

Колір: насичений, теплий сірий (графіт, димчасто-сірий) став основою образу. Монохромна гама створює відчуття "тихої розкоші" (Quiet Luxury), надаючи елегантності без зайвої яскравості.

Тканина: щільний в'язаний трикотаж, ймовірно, з вовни або кашеміру зі змішаними волокнами, забезпечує тепло і комфорт у холодну погоду.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Склад костюма

Образ складається з трьох ключових елементів, які можна носити як разом, так і окремо.

Довга сукня-гольф з розрізом : об'ємний верх з високим коміром, довжина до щиколотки та високі бічні розрізи створюють вертикальну лінію, візуально витягуючи силует.

: об'ємний верх з високим коміром, довжина до щиколотки та високі бічні розрізи створюють вертикальну лінію, візуально витягуючи силует. В'язаний светр : нижній шар додає тепла і структури.

: нижній шар додає тепла і структури. Широкі штани: вільний крій продовжує розслаблений силует, роблячи образ гармонійним і елегантним.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стилізація і тренди

Багатошаровість (Layering) : поєднання трьох елементів одного кольору і текстури створює глибину і складність образу, що є одним з головних прийомів сучасного мінімалізму.

: поєднання трьох елементів одного кольору і текстури створює глибину і складність образу, що є одним з головних прийомів сучасного мінімалізму. Гра об'ємів : об'ємний верх і широкий крій штанів поєднуються з довжиною светра, створюючи баланс між комфортом і елегантністю.

: об'ємний верх і широкий крій штанів поєднуються з довжиною светра, створюючи баланс між комфортом і елегантністю. Акцент на взутті: чорні туфлі-човники на високих підборах з гострим носком створюють контраст із затишним трикотажем. Завдяки цьому лук стає вечірнім або офісним, а не просто буденним.

Дружина Решетніка показала модний образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Лук" Христини Решетнік - ідеальний приклад того, як можна поєднувати максимальний комфорт і елегантну розкіш.

Монохромна палітра, багатошаровість і продумані акценти роблять образ сучасним, стильним і функціональним. Такий підхід демонструє, що навіть у холодну пору року можна мати стильний вигляд, не жертвуючи теплом і зручністю.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)