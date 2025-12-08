Як скласти монохромний "лук" на зиму: дружина Решетніка задає тренди

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, як скласти стильний монохромний образ на зиму, поєднуючи затишний в'язаний трикотаж і багатошаровість. Її образ доводить, що total look може бути одночасно комфортним і елегантним.
Ключові елементи
Колір: насичений, теплий сірий (графіт, димчасто-сірий) став основою образу. Монохромна гама створює відчуття "тихої розкоші" (Quiet Luxury), надаючи елегантності без зайвої яскравості.
Тканина: щільний в'язаний трикотаж, ймовірно, з вовни або кашеміру зі змішаними волокнами, забезпечує тепло і комфорт у холодну погоду.
Склад костюма
Образ складається з трьох ключових елементів, які можна носити як разом, так і окремо.
"Лук" Христини Решетнік - ідеальний приклад того, як можна поєднувати максимальний комфорт і елегантну розкіш.
Монохромна палітра, багатошаровість і продумані акценти роблять образ сучасним, стильним і функціональним. Такий підхід демонструє, що навіть у холодну пору року можна мати стильний вигляд, не жертвуючи теплом і зручністю.
