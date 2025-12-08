Как составить монохромный "лук" на зиму: жена Решетника задает тренды

Супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала, как составить стильный монохромный образ на зиму, сочетая уютный вязаный трикотаж и многослойность. Ее образ доказывает, что total look может быть одновременно комфортным и элегантным.
Ключевые элементы
Цвет: насыщенный, теплый серый (графит, дымчато-серый) стал основой образа. Монохромная гамма создает чувство "тихой роскоши" (Quiet Luxury), придавая элегантности без излишней яркости.
Ткань: плотный вязаный трикотаж, вероятно, из шерсти или кашемира со смешанными волокнами, обеспечивает тепло и комфорт в холодную погоду.
Состав костюма
Образ состоит из трех ключевых элементов, которые можно носить как вместе, так и по отдельности.
"Лук" Кристины Решетник - идеальный пример того, как можно сочетать максимальный комфорт и элегантную роскошь.
Монохромная палитра, многослойность и продуманные акценты делают образ современным, стильным и функциональным. Такой подход демонстрирует, что даже в холодное время года можно выглядеть стильно, не жертвуя теплом и удобством.
