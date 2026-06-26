Як скандал з орденом Зеленського змінив рейтинг Навроцького: опитування

Згідно з даними опитування IBRiS, рівень довіри до Кароля Навроцького зріс на 8,4 відсоткового пункти за місяць і склав рекордні 54,8%. Він перевершив попередній історичний максимум, який належав ексспікеру Сейму Шимону Головні (54,4% у січні 2024 року).

Видання зазначає, що такий стрибок популярності може бути прямо пов'язаний із рішенням забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського.

Водночас недовіру до Навроцького висловили 39,3% респондентів. Для польської політики ситуація, коли політик має більше позитивних оцінок, ніж негативних, є рідкістю.

Опитування проводилося 19-21 червня методом телефонного анкетування. У ньому взяла участь 1100 респондентів.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі.

Причиною такого кроку стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.