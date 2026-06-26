Как скандал с орденом Зеленского изменил рейтинг Навроцкого: опрос

Уровень доверия поляков к президенту Каролю Навроцкому достиг исторического максимума. Стремительный рост его рейтинга совпал с решением лишить ордена украинского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Согласно данным опроса IBRiS, уровень доверия к Каролю Навроцкому вырос на 8,4 процентного пункта за месяц и составил рекордные 54,8%. Он превзошел предыдущий исторический максимум, принадлежавший эксспикеру Сейма Шимону Холовне (54,4% в январе 2024 года).
Издание отмечает, что такой скачок популярности может быть напрямую связан с решением забрать орден Белого Орла у президента Украины Владимира Зеленского.
В то же время, недоверие к Навроцкому выразили 39,3% респондентов. Для польской политики ситуация, когда политик имеет больше положительных оценок, чем отрицательных, редкость.
Опрос проводился 19-21 июня методом телефонного анкетирования. В нем приняло участие 1100 респондентов.
Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши.
Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.
После этого о намерении отказаться от польских госнаград объявили бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. К ним также присоединились руководитель ОП Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и эксглава правительства Владимир Гройсман.
В то же время стало известно, что орден Белого Орла, которого лишили Владимира Зеленского, будет храниться в Канцелярии президента Польши. Польская сторона сообщила, что уже получила награду по почте.