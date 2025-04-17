Як в Силах оборони впроваджуються альтернативи Starlink: пояснення експерта

Окремі українські військові частини вже подбали про резервні канали зв'язку на тлі ризику відключення Starlink. Але вони не такі потужні та зручні.
Про це розповів експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч в матеріалі РБК-Україна "Європа замість Маска. Чи вдасться Україні знайти альтернативу Starlink".
"Розумні люди про це давно вже думали й вже підготувалися, тому що на полі бою Starlink в принципі й не повинні бути унікальними через низку факторів. Резервні канали зв'язку не такі потужні, не такі зручні, але це можна зробити, і в деяких частинах вони існують. Тому у випадку вимикання Starlink бодай частина українських військових зможе оперативно або миттєво перейти на резервні канали зв'язку", - розповів Хіміч.
Водночас у тих частинах, які заздалегідь не розв'язали питання резервних каналів зв'язку - можуть виникнути проблеми у разі відключення Starlink.
Експерт додав, що на тлі новин про можливе блокування супутникового зв'язку Ілона Маска, на ринку зросла зацікавленість в пошуках альтернативи, але все впирається у наявні обмеження.
Сьогодні супутниковий інтернет Маска забезпечує критичний зв'язок в Україні. Мережа допомагає Силам оборони, уряду, а також цивільним підтримувати комунікацію, зокрема в зонах бойових дій.
В кінці ж лютого, як писали західні ЗМІ, Вашингтон порушив питання про можливе відключення країни від Starlink на тлі переговорів про рідкісноземи з Києвом. Водночас відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) наразі залишаються нестабільними.
Тим часом Європейська комісія вивчає, як допомогти Україні у разі обмеження доступу до мережі Starlink.
Головний виконавчий директор Eutelsat Єва Бернеке пояснила, чи здатний її супутниковий оператор замінити мережу Маска в Україні.
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