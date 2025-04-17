Як в Силах оборони впроваджуються альтернативи Starlink: пояснення експерта

"Розумні люди про це давно вже думали й вже підготувалися, тому що на полі бою Starlink в принципі й не повинні бути унікальними через низку факторів. Резервні канали зв'язку не такі потужні, не такі зручні, але це можна зробити, і в деяких частинах вони існують. Тому у випадку вимикання Starlink бодай частина українських військових зможе оперативно або миттєво перейти на резервні канали зв'язку", - розповів Хіміч.

Водночас у тих частинах, які заздалегідь не розв'язали питання резервних каналів зв'язку - можуть виникнути проблеми у разі відключення Starlink.

Експерт додав, що на тлі новин про можливе блокування супутникового зв'язку Ілона Маска, на ринку зросла зацікавленість в пошуках альтернативи, але все впирається у наявні обмеження.