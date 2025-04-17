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Как в Силах обороны внедряются альтернативы Starlink: объяснение эксперта

Иллюстративное фото: эксперт объяснил, как в Силах обороны внедряют альтернативы Starlink (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Отдельные украинские военные части уже позаботились о резервных каналах связи на фоне риска отключения Starlink. Но они не такие мощные и удобные.

Об этом рассказал эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич в материале РБК-Украина "Европа вместо Маска. Удастся ли Украине найти альтернативу Starlink".

"Умные люди об этом давно уже думали и уже подготовились, потому что на поле боя Starlink в принципе и не должны быть уникальными из-за ряда факторов. Резервные каналы связи не такие мощные, не такие удобные, но это можно сделать, и в некоторых частях они существуют. Поэтому в случае выключения Starlink хотя бы часть украинских военных сможет оперативно или мгновенно перейти на резервные каналы связи", - рассказал Химич.

В то же время в тех частях, которые заранее не решили вопрос резервных каналов связи - могут возникнуть проблемы в случае отключения Starlink.

Эксперт добавил, что на фоне новостей о возможной блокировке спутниковой связи Илона Маска, на рынке возросла заинтересованность в поисках альтернативы, но все упирается в существующие ограничения.

Риск ограничения Starlink

Сегодня спутниковый интернет Маска обеспечивает критическую связь в Украине. Сеть помогает Силам обороны, правительству, а также гражданским поддерживать коммуникацию, в частности в зонах боевых действий.

В конце же февраля, как писали западные СМИ, Вашингтон поднял вопрос о возможном отключении страны от Starlink на фоне переговоров о редкоземах с Киевом. В то же время отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) пока остаются нестабильными.

Тем временем Европейская комиссия изучает, как помочь Украине в случае ограничения доступа к сети Starlink.

Главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке объяснила, способен ли ее спутниковый оператор заменить сеть Маска в Украине.

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