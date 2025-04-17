Как в Силах обороны внедряются альтернативы Starlink: объяснение эксперта

"Умные люди об этом давно уже думали и уже подготовились, потому что на поле боя Starlink в принципе и не должны быть уникальными из-за ряда факторов. Резервные каналы связи не такие мощные, не такие удобные, но это можно сделать, и в некоторых частях они существуют. Поэтому в случае выключения Starlink хотя бы часть украинских военных сможет оперативно или мгновенно перейти на резервные каналы связи", - рассказал Химич.

В то же время в тех частях, которые заранее не решили вопрос резервных каналов связи - могут возникнуть проблемы в случае отключения Starlink.

Эксперт добавил, что на фоне новостей о возможной блокировке спутниковой связи Илона Маска, на рынке возросла заинтересованность в поисках альтернативы, но все упирается в существующие ограничения.