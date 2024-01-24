Як самостійно отримати статус УБД: інструкції від Міноборони

Для подання документів військовими Збройних сил України для отримання статусу учасника бойових дій (УБД) нині існує декілька шляхів. Це можуть зробити самостійно як звільнені зі служби, так і чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що заяву можна подавати в паперовій або електронній формі.

Також у МОУ роз'яснили, який може бути порядок дій для отримання статусу УДБ.

Для звільнених з військової служби

Для пришвидшення розгляду заяви МОУ рекомендує звертатися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Разом із заявою потрібно подати згоду на збір та обробку персональних даних, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері.

Після отримання заяви (звернення) і згоди на збір та обробку персональних даних представники ТЦК та СП самостійно через систему електронного документообігу скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина після отримання заяви готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних "для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії".

Своєю чергою комісія розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.

Порядок для чинних військовослужбовців / їхніх представників

Варіант №1

Військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) або його представник може підписати заяву (звернення) до Комісії, використовуючи Портал "Дія", шляхом накладення віддаленого КЕП "Дія.Підпис" (Дія ID) особи та подати їх на адресу електронної пошти: zvernmou@post.mil.gov.ua

Крім того, можна з накладанням електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком, звернутися на адресу Е-пошти для надсилання звернень напряму: zvernmou@post.mil.gov.ua

Через "Дію" або напряму на адресу електронної пошти подаються:

Копії відповідних документів (у разі наявності) на ____ арк. в 1 прим (вказати кількість аркушів). Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим. Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG. Зображення обличчя має заповнювати 65-70% фотокартки (для осіб, звільнених з військової служби, які отримуватимуть посвідчення учасника бойових дій у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, не додаються). Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Варіант №2

Військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) або його представник може підписати заяву (звернення) до Комісії і надіслати його через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної Комісії.

У Міноборони звертають увагу, що заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу.

В такому випадку треба подати:

Оригінали відповідних документів (у разі наявності) на ___ арк. в 1 прим. Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим. Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри на матовому папері, зображення обличчя має заповнювати 65-70% фотокартки (для осіб, звільнених з військової служби, які отримуватимуть посвідчення учасника бойових дій у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, не додаються). Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

У МОУ додають, що якщо особа не знає, якому органу військового управління підпорядкована його військова частина, заява (звернення) надсилається не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована, або Міноборони.

Зразки заповнення заяви (звернення) військовослужбовця ЗСУ (особи, звільненої з військової служби), його представника можна знайти за цим посиланням.

Які пільги надає статус УБД

Раніше повідомлялося, що статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.

Повний список пільг, які передбачені для УБД в Україні, описані в статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, ветерани в Україні мають право на низку безкоштовних медичних послуг. Зокрема це стосується допомоги при проблемах із зором. в НСЗУ розповіли, що робити військовим при проблемах із зором.

Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен - читайте в матеріалі РБК-Україна.