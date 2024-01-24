Как самостоятельно получить статус УБД: инструкции от Минобороны

Для предоставления документов военными Вооруженных сил Украины для получения статуса участника боевых действий (УБД) в настоящее время существует несколько путей. Это могут сделать самостоятельно как уволенные со службы, так и действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что заявление можно подавать в бумажной или электронной форме.

Также в МОУ разъяснили, какой может быть порядок действий по получению статуса УГБ.

Для уволенных с военной службы

Для ускорения рассмотрения заявления МОУ рекомендует обращаться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации (нахождения на военном учете). Вместе с заявлением нужно согласиться на сбор и обработку персональных данных, две цветные фотографии размером 3x4 см на матовой бумаге.

После получения заявления (обращения) и согласия на сбор и обработку персональных данных представители ТЦК и СП самостоятельно через систему электронного документооборота направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть.

Воинская часть после получения заявления готовит справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых "для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины и направляет необходимые документы в соответствующую комиссию".

В свою очередь комиссия рассматривает документы и принимает соответствующее решение.

Порядок для действующих военнослужащих / их представителей

Вариант №1

Военнослужащий (лицо, уволенное с военной службы) или его представитель может подписать заявление (обращение) в Комиссию, используя Портал "Дія", путем наложения удаленного КЭП "Дія. Подпись" (Дія ID) лица и подать их по адресу электронной почты: zvernmou @post.mil.gov.ua

Кроме того, можно с наложением электронной цифровой подписи, сгенерированной установленным порядком, обратиться по адресу Е-почты для отправки обращений напрямую: zvernmou@post.mil.gov.ua

Через "Дію" или напрямую по адресу электронной почты предоставляются:

Копии соответствующих документов (при наличии) на ____ л. в 1 шт.(указать количество листов). Согласие на сбор и обработку персональных данных на ___ л. в 1 шт. Две цветные фотографии размером 3x4 сантиметра в электронном виде в формате JPG, JPEG. Изображение лица должно заполнять 65-70% фотографии (для лиц, уволенных с военной службы, получающих удостоверение участника боевых действий в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, не прилагаются). Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения Вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач.

Вариант №2

Военнослужащий (лицо, уволенное с военной службы) или его представитель может подписать заявление (обращение) в Комиссию и отправить его через почтовое отделение национальных операторов почтовой связи в адрес соответствующей Комиссии.

В Минобороны обращают внимание, что заявление (обращение) подается в адрес Комиссии того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходит или проходил военную службу.

В таком случае нужно подать:

Оригиналы соответствующих документов (при наличии) на ___ л. в 1 шт. Согласие на сбор и обработку персональных данных на ___ л. в 1 шт. Две цветные фотографии размером 3x4 сантиметра на матовой бумаге, изображение лица должно заполнять 65-70% фотографии (для лиц, уволенных с военной службы, получающих удостоверение участника боевых действий в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, не прилагаются). Другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения Вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач.

В МОУ добавляют, что если лицо не знает, какому органу военного управления подчинена его воинская часть, заявление (обращение) направляется не на Комиссию, а в вид (рода) войск, которому оно подчинено, или Минобороны.

Образцы заполнения заявления (обращения) военнослужащего ВСУ (лица, уволенного с военной службы), его представителя можно найти по этой ссылке.

Какие льготы предоставляет статус УБД

Ранее сообщалось, что статус и удостоверение участника боевых действий предусматривает ряд льгот для военных, защищающих Украину во время войны. В частности, защитники могут получить бесплатное лечение, медицинские средства, имеющие право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг.

Полный список льгот, предусмотренных для УБД в Украине, описаны в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, ветераны в Украине имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. В частности, это касается помощи при проблемах со зрением. В НСЗУ рассказали, что делать военным при проблемах со зрением.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

Подробнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен - читайте в материале РБК-Украина.