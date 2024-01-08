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Кабмін спростив отримання пільг на комунальні для ветеранів та їх родичів

Понеділок 08 січня 2024 04:23
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Кабмін спростив отримання пільг на комунальні для ветеранів та їх родичів Ілюстративне фото: Кабмін спростив отримання пільг на комунальні для ветеранів та їх родичів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабмін змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей. Вона стала простішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг на житлово-комунальні послуги пільговику необхідно особисто звернутися до уповноважених органів.

Саме через це українські ветерани війни, які беруть участь у воєнних діях і перебувають на передовій, зіштовхувались з проблемою неможливості оформлення пільг. Вони не мали змоги звернутися по їх призначення особисто.

Через це ветерани та члени їхніх сімей не могли скористатися соцгарантіями, які були передбачені державою.

27 грудня Кабмін ухвалив постанову Мінсоцполітики.

Зокрема - ухвалено експериментальний Порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей.

Облік запрацює через 4 місяці, після того як будуть здійснені відповідні технічні доопрацювання інформаційних систем. Такий порядок спростить процедуру внесення відомостей в Реєстр осіб, які мають право на пільги, та призначення Пенсійним фондом України пільг на оплату житлово-комунальних послуг. А саме:

  • якщо ветеран війни (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни) не може самостійно подати заяву на призначення пільги на ЖКП, - з травня 2024 року це зможуть зробити за нього члени його родини.
  • замість існуючих двох окремих можна буде подавати єдину спрощену заяву - про взяття на облік як пільговика, і про надання пільг.
  • обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.
  • передбачено можливість подання спрощеної заяви, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами Порталу Дія.

Виплати у 2023 році

Нагадаємо, у липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мали отримати від 450 до 3100 гривень.

Кабмін планував, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.

Ми також повідомляли, що абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.

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