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Росія вдарила по дорозі на Одещині: п'ятеро постраждалих, один вкрай важкий

14:46 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по дорозі на Одещині: п'ятеро постраждалих, один вкрай важкий Фото: наслідки ворожого удару в Одеській області (t.me/odeskaODA)
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Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, вдарили по автомобільній дорозі на Одещині. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі", - зазначив він.

Кіпер додав, що, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Двоє з них госпіталізовані, один поранений перебуває у вкрай важкому стані.

Очільник ОВА наголосив, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, боряться за життя і здоров'я кожного. На місці події працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні у Чорному морі російський дрон атакував комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. Унаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили реактивним безпілотником по багатоповерхівці у Сумах. Постраждали двоє людей, серед них 16-річний підліток.

Також вранці російські війська атакували центр Кривого Рогу двома "Бандеролями". Внаслідок удару постраждали троє людей.

РБК-Україна також писало, що вночі росіяни запустили по Україні 137 ударних дронів, 49 із яких були реактивними. Сили оборони знищили більшість ворожих цілей, однак зафіксовані влучання.

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