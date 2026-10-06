Росія вдарила по дорозі на Одещині: п'ятеро постраждалих, один вкрай важкий

Російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, вдарили по автомобільній дорозі на Одещині. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог завдав серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі", - зазначив він.

Кіпер додав, що, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Двоє з них госпіталізовані, один поранений перебуває у вкрай важкому стані.

Очільник ОВА наголосив, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, боряться за життя і здоров'я кожного. На місці події працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні у Чорному морі російський дрон атакував комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. Унаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили реактивним безпілотником по багатоповерхівці у Сумах. Постраждали двоє людей, серед них 16-річний підліток.

