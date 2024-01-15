Безплатне лікування для ветеранів. В НСЗУ пояснили, що робити при проблемах із зором

Ветерани в Україні мають право на певні безкоштовні медичні послуги. Зокрема це стосується і проблем із зором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пояснили в НСЗУ.

"Наразі ветеран може отримати консультацію офтальмолога безоплатно. Чутки, ніби за діагностику зору потрібно платити, не відповідають дійсності", - пише НСЗУ.

У випадку, якщо ветерану необхідно перевірити зір, найперше варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він має виміряти гостроту зору та провести офтальмоскопію. Ці дослідження допоможуть з'ясувати чи є відшарування сітківки, внутрішньоочні пухлини чи інші патології.

У разі необхідності додаткового обстеження, сімейний лікар створить направлення до офтальмолога. Отримати консультацію цього спеціаліста безоплатно можна в будь-якому закладі, який має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

В офтальмолога гарантовані такі безоплатні дослідження:

офтальмометрія (кератометрія);

офтальмоскопія;

рефрактометрія;

діоптриметрія;

периметр поля зору.

За підсумками обстежень офтальмолог створить план лікування або допоможе підібрати окуляри.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.

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