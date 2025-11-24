Як рухатися в темряві: 14 правил для водіїв і пішоходів під час відключення світла

Через відключення світла в Україні зростає ризик ДТП. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.
Вимкнення електроенергії є вимушеним заходом, який дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми. Проте погіршення освітлення на вулицях та вимкнені світлофори суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.
За інформацією Нацполіції, за дев'ять місяців 2025 року в Україні зафіксовано майже 19 тисяч ДТП, в аваріях загинули понад дві тисячі людей.
Кожна аварія - це додаткове навантаження не лише для поліції й рятувальників, а й для медиків екстреної допомоги та служб медицини катастроф, які працюють у посиленому режимі з початку повномасштабної війни.
Тож, МОЗ нагадує основні правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.
Пішоходам рекомендують:
Водіям радять:
Нагадаємо, через удари РФ по енергосистемі Україна повернулася до графіків відключення світла. Погодинні відключення запроваджують майже по всій країні. З детальною інформацією про те, де і коли сьогодні не буде світла - читайте в матераілі РБК-Україна.