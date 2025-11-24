Как двигаться в темноте: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света

Из-за отключения света в Украине возрастает риск ДТП. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Отключение электроэнергии является вынужденной мерой, которая позволяет стабилизировать работу энергосистемы. Однако ухудшение освещения на улицах и выключенные светофоры существенно влияют на безопасность дорожного движения.
По информации Нацполиции, за девять месяцев 2025 года в Украине зафиксировано почти 19 тысяч ДТП, в авариях погибли более двух тысяч человек.
Каждая авария - это дополнительная нагрузка не только для полиции и спасателей, но и для медиков экстренной помощи и служб медицины катастроф, которые работают в усиленном режиме с начала полномасштабной войны.
Поэтому, Минздрав напоминает основные правила безопасности для всех участников дорожного движения.
Пешеходам рекомендуют:
Водителям советуют:
Напомним, из-за ударов РФ по энергосистеме Украина вернулась к графикам отключения света. Почасовые отключения вводят почти по всей стране. С подробной информацией о том, где и когда сегодня не будет света - читайте в матераиле РБК-Украина.