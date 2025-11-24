Как двигаться в темноте: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света

Отключение электроэнергии является вынужденной мерой, которая позволяет стабилизировать работу энергосистемы. Однако ухудшение освещения на улицах и выключенные светофоры существенно влияют на безопасность дорожного движения.

По информации Нацполиции, за девять месяцев 2025 года в Украине зафиксировано почти 19 тысяч ДТП, в авариях погибли более двух тысяч человек.

Каждая авария - это дополнительная нагрузка не только для полиции и спасателей, но и для медиков экстренной помощи и служб медицины катастроф, которые работают в усиленном режиме с начала полномасштабной войны.

Поэтому, Минздрав напоминает основные правила безопасности для всех участников дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют:

выбирать светлую или яркую одежду;

использовать светоотражающие элементы (фликеры), закрепляя их на сумках, рюкзаках или одежде, желательно на уровне бедер;

быть максимально внимательными и всегда убеждаться, что водитель вас увидел;

переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;

избегать наушников и не отвлекаться на телефон;

пользоваться тротуарами там, где они есть;

обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить выбегание на проезжую часть.

Водителям советуют: