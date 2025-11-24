Як рухатися в темряві: 14 правил для водіїв і пішоходів під час відключення світла

Через відключення світла в Україні зростає ризик ДТП. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Вимкнення електроенергії є вимушеним заходом, який дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми. Проте погіршення освітлення на вулицях та вимкнені світлофори суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.

За інформацією Нацполіції, за дев'ять місяців 2025 року в Україні зафіксовано майже 19 тисяч ДТП, в аваріях загинули понад дві тисячі людей.

Кожна аварія - це додаткове навантаження не лише для поліції й рятувальників, а й для медиків екстреної допомоги та служб медицини катастроф, які працюють у посиленому режимі з початку повномасштабної війни.

Тож, МОЗ нагадує основні правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Пішоходам рекомендують:

обирати світлий або яскравий одяг;

використовувати світловідбивні елементи (флікери), закріплюючи їх на сумках, рюкзаках або одязі, бажано на рівні стегон;

бути максимально уважними й завжди переконуватися, що водій вас побачив;

переходити дорогу тільки у визначених місцях, за потреби підсвічувати шлях ліхтариком;

уникати навушників і не відволікатися на телефон;

користуватися тротуарами там, де вони є;

навчати дітей безпечній поведінці на дорозі та супроводжувати їх, щоб запобігти вибіганню на проїжджу частину.

Водіям радять: