Як рухатися в темряві: 14 правил для водіїв і пішоходів під час відключення світла
Через відключення світла в Україні зростає ризик ДТП. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.
Вимкнення електроенергії є вимушеним заходом, який дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми. Проте погіршення освітлення на вулицях та вимкнені світлофори суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.
За інформацією Нацполіції, за дев'ять місяців 2025 року в Україні зафіксовано майже 19 тисяч ДТП, в аваріях загинули понад дві тисячі людей.
Кожна аварія - це додаткове навантаження не лише для поліції й рятувальників, а й для медиків екстреної допомоги та служб медицини катастроф, які працюють у посиленому режимі з початку повномасштабної війни.
Тож, МОЗ нагадує основні правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.
Пішоходам рекомендують:
- обирати світлий або яскравий одяг;
- використовувати світловідбивні елементи (флікери), закріплюючи їх на сумках, рюкзаках або одязі, бажано на рівні стегон;
- бути максимально уважними й завжди переконуватися, що водій вас побачив;
- переходити дорогу тільки у визначених місцях, за потреби підсвічувати шлях ліхтариком;
- уникати навушників і не відволікатися на телефон;
- користуватися тротуарами там, де вони є;
- навчати дітей безпечній поведінці на дорозі та супроводжувати їх, щоб запобігти вибіганню на проїжджу частину.
Водіям радять:
- неухильно дотримуватися ПДР, вибирати безпечну швидкість і дистанцію;
- бути особливо уважними в темний час доби, особливо поблизу аптек, магазинів, шкіл і транспорту, що зупинився;
- надавати перевагу пішоходам;
- ретельно оцінювати безпечність усіх маневрів;
- підтримувати у чистоті скло, дзеркала й фари;
- обов’язково дивитися назад перед тим, як відкрити двері авто;
- користуватися ременями безпеки та не сідати за кермо напідпитку.
Нагадаємо, через удари РФ по енергосистемі Україна повернулася до графіків відключення світла. Погодинні відключення запроваджують майже по всій країні. З детальною інформацією про те, де і коли сьогодні не буде світла - читайте в матераілі РБК-Україна.