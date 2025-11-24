ua en ru
Як рухатися в темряві: 14 правил для водіїв і пішоходів під час відключення світла

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 10:45
Фото: 14 правил для водіїв і пішоходів під час відключення світла (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Через відключення світла в Україні зростає ризик ДТП. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Вимкнення електроенергії є вимушеним заходом, який дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми. Проте погіршення освітлення на вулицях та вимкнені світлофори суттєво впливають на безпеку дорожнього руху.

За інформацією Нацполіції, за дев'ять місяців 2025 року в Україні зафіксовано майже 19 тисяч ДТП, в аваріях загинули понад дві тисячі людей.

Кожна аварія - це додаткове навантаження не лише для поліції й рятувальників, а й для медиків екстреної допомоги та служб медицини катастроф, які працюють у посиленому режимі з початку повномасштабної війни.

Тож, МОЗ нагадує основні правила безпеки для всіх учасників дорожнього руху.

Пішоходам рекомендують:

  • обирати світлий або яскравий одяг;
  • використовувати світловідбивні елементи (флікери), закріплюючи їх на сумках, рюкзаках або одязі, бажано на рівні стегон;
  • бути максимально уважними й завжди переконуватися, що водій вас побачив;
  • переходити дорогу тільки у визначених місцях, за потреби підсвічувати шлях ліхтариком;
  • уникати навушників і не відволікатися на телефон;
  • користуватися тротуарами там, де вони є;
  • навчати дітей безпечній поведінці на дорозі та супроводжувати їх, щоб запобігти вибіганню на проїжджу частину.

Водіям радять:

  • неухильно дотримуватися ПДР, вибирати безпечну швидкість і дистанцію;
  • бути особливо уважними в темний час доби, особливо поблизу аптек, магазинів, шкіл і транспорту, що зупинився;
  • надавати перевагу пішоходам;
  • ретельно оцінювати безпечність усіх маневрів;
  • підтримувати у чистоті скло, дзеркала й фари;
  • обов’язково дивитися назад перед тим, як відкрити двері авто;
  • користуватися ременями безпеки та не сідати за кермо напідпитку.

Нагадаємо, через удари РФ по енергосистемі Україна повернулася до графіків відключення світла. Погодинні відключення запроваджують майже по всій країні. З детальною інформацією про те, де і коли сьогодні не буде світла - читайте в матераілі РБК-Україна.

