Как двигаться в темноте: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света
Из-за отключения света в Украине возрастает риск ДТП. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Отключение электроэнергии является вынужденной мерой, которая позволяет стабилизировать работу энергосистемы. Однако ухудшение освещения на улицах и выключенные светофоры существенно влияют на безопасность дорожного движения.
По информации Нацполиции, за девять месяцев 2025 года в Украине зафиксировано почти 19 тысяч ДТП, в авариях погибли более двух тысяч человек.
Каждая авария - это дополнительная нагрузка не только для полиции и спасателей, но и для медиков экстренной помощи и служб медицины катастроф, которые работают в усиленном режиме с начала полномасштабной войны.
Поэтому, Минздрав напоминает основные правила безопасности для всех участников дорожного движения.
Пешеходам рекомендуют:
- выбирать светлую или яркую одежду;
- использовать светоотражающие элементы (фликеры), закрепляя их на сумках, рюкзаках или одежде, желательно на уровне бедер;
- быть максимально внимательными и всегда убеждаться, что водитель вас увидел;
- переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;
- избегать наушников и не отвлекаться на телефон;
- пользоваться тротуарами там, где они есть;
- обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить выбегание на проезжую часть.
Водителям советуют:
- неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию;
- быть особенно внимательными в темное время суток, особенно вблизи аптек, магазинов, школ и остановившегося транспорта;
- отдавать приоритет пешеходам;
- тщательно оценивать безопасность всех маневров;
- поддерживать в чистоте стекла, зеркала и фары;
- обязательно смотреть назад перед тем, как открыть дверь авто;
- пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Напомним, из-за ударов РФ по энергосистеме Украина вернулась к графикам отключения света. Почасовые отключения вводят почти по всей стране. С подробной информацией о том, где и когда сегодня не будет света - читайте в матераиле РБК-Украина.