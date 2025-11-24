ua en ru
Как двигаться в темноте: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 10:45
UA EN RU
Как двигаться в темноте: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света Фото: 14 правил для водителей и пешеходов во время отключения света (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Из-за отключения света в Украине возрастает риск ДТП. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Отключение электроэнергии является вынужденной мерой, которая позволяет стабилизировать работу энергосистемы. Однако ухудшение освещения на улицах и выключенные светофоры существенно влияют на безопасность дорожного движения.

По информации Нацполиции, за девять месяцев 2025 года в Украине зафиксировано почти 19 тысяч ДТП, в авариях погибли более двух тысяч человек.

Каждая авария - это дополнительная нагрузка не только для полиции и спасателей, но и для медиков экстренной помощи и служб медицины катастроф, которые работают в усиленном режиме с начала полномасштабной войны.

Поэтому, Минздрав напоминает основные правила безопасности для всех участников дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют:

  • выбирать светлую или яркую одежду;
  • использовать светоотражающие элементы (фликеры), закрепляя их на сумках, рюкзаках или одежде, желательно на уровне бедер;
  • быть максимально внимательными и всегда убеждаться, что водитель вас увидел;
  • переходить дорогу только в определенных местах, при необходимости подсвечивать путь фонариком;
  • избегать наушников и не отвлекаться на телефон;
  • пользоваться тротуарами там, где они есть;
  • обучать детей безопасному поведению на дороге и сопровождать их, чтобы предотвратить выбегание на проезжую часть.

Водителям советуют:

  • неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию;
  • быть особенно внимательными в темное время суток, особенно вблизи аптек, магазинов, школ и остановившегося транспорта;
  • отдавать приоритет пешеходам;
  • тщательно оценивать безопасность всех маневров;
  • поддерживать в чистоте стекла, зеркала и фары;
  • обязательно смотреть назад перед тем, как открыть дверь авто;
  • пользоваться ремнями безопасности и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Напомним, из-за ударов РФ по энергосистеме Украина вернулась к графикам отключения света. Почасовые отключения вводят почти по всей стране. С подробной информацией о том, где и когда сегодня не будет света - читайте в матераиле РБК-Украина.

