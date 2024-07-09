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Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру: таблиця для переведення

Україна, Вівторок 09 липня 2024 10:30
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Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру: таблиця для переведення Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні ще тривають вступні іспити на магістратуру. Проте ті вступники, які вже склали тестування, можуть перевірити, скільки балів за 200-бальною шкалою отримали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Osvita.ua.

Як розрахувати тестовий бал

Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

За кожну правильну відповідь учасник тестування єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) зможе отримати один бал.

Відповідно максимальна кількість балів складатиме 140. Мінімальна оцінка становить 35 тестових балів.

Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру: таблиця для переведення

Скриншот

Якщо у вашому тесті, наприклад, 100 правильних відповідей, значить ваш тестовий бал становить 100.

Як розрахувати рейтинговий бал

Для того, аби перевести тестовий бал у рейтинговий, потрібно скористатися таблицею переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Нижче наведемо проміжні бали з таблиці:

  • 35 тестових балів - 100 балів у рейтингу
  • 45 тестових балів - 110 балів
  • 55 тестових балів - 124 бали
  • 65 тестових балів - 139 балів
  • 75 тестових балів - 152 бали
  • 85 тестових балів - 162 бали
  • 95 тестових балів - 172 бали
  • 105 тестових балів - 182 бали
  • 115 тестових балів - 187,5 бала
  • 125 тестових балів - 192,5 бала
  • 135 тестових балів - 197,5 бала
  • 140 тестових балів - 200 балів

Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру: таблиця для переведення

Скриншот

Повну табличку для переведення тестового балу в рейтинговий можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що в деяких завданнях на іспитах для вступу на аспірантуру були помилки, тому вступникам можуть перерахувати бали. Помилкові значення вказали в задачах про квадроцикли та урожай.

Читайте також, які спеціальності найпопулярніші серед вступників на магістратуру.

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