Як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру: таблиця для переведення

В Україні ще тривають вступні іспити на магістратуру. Проте ті вступники, які вже склали тестування, можуть перевірити, скільки балів за 200-бальною шкалою отримали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Osvita.ua .

Як розрахувати тестовий бал

Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

За кожну правильну відповідь учасник тестування єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) зможе отримати один бал.

Відповідно максимальна кількість балів складатиме 140. Мінімальна оцінка становить 35 тестових балів.

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Якщо у вашому тесті, наприклад, 100 правильних відповідей, значить ваш тестовий бал становить 100.

Як розрахувати рейтинговий бал

Для того, аби перевести тестовий бал у рейтинговий, потрібно скористатися таблицею переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Нижче наведемо проміжні бали з таблиці:

35 тестових балів - 100 балів у рейтингу

45 тестових балів - 110 балів

55 тестових балів - 124 бали

65 тестових балів - 139 балів

75 тестових балів - 152 бали

85 тестових балів - 162 бали

95 тестових балів - 172 бали

105 тестових балів - 182 бали

115 тестових балів - 187,5 бала

125 тестових балів - 192,5 бала

135 тестових балів - 197,5 бала

140 тестових балів - 200 балів

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Повну табличку для переведення тестового балу в рейтинговий можна переглянути за посиланням.