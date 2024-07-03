Вступникам на аспірантуру перерахують бали: у тестах виявили помилки

У деяких завданнях на іспитах були вказані помилкові значення, тому тепер вступникам можуть перерахувати бали

24 червня в Україні розпочалася вступна кампанія на аспірантуру. Через те, що охочих здобувати вищий освітній ступінь цього року було понад 200 000, фахівці УЦОЯО розробили більше тестів, ніж запланували.

В яких завданнях були помилки

"Розроблення як тестів з іноземної мови, так і ТЗНК є тривалим і технологічно складним багатокроковим процесом. Попри надзвичайні умови, фахівцям УЦОЯО вдалося підготувати необхідну кількість якісних тестових форм, однак усе ж не вдалося уникнути деяких прикрих технічних помилок, що виникли на етапі верстання ТЗНК у середовищі онлайнового тестувальника", - йдеться на сайті.

Неточності виявили в задачах про прогулянку друзів на квадроциклах.

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Тут помилки припустилися в табличних даних: у рядку "Михайло" в колонці "Час обслуговування клієнтів у пункті оренди, хвилини" помилково вказали число 9 замість необхідного 3.

Через це неправильними розрахунки виявилися й у завданнях 22 і 23.

Правильною відповіддю на завдання 22 є 34 хвилини, однак такого варіанта відповіді серед запропонованих не було.

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У завдання 23 правильний варіант - "зменшиться на 2 хвилини".

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Завдання 24 про урожай і дотичні до нього також мали помилкові вхідні дані. Однак в УЦОЯО запевняють, що технічна помилка в стимульному матеріалі не могла вплинути на вибір правильної відповіді на це завдання.

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У стимульному матеріалі, до якого в ТЗНК запропонували завдання 25-27, помилок не було. Натомість друкарська помилка трапилася в числових значеннях, які запропоновано як варіанти відповідей у завданні 25. Замість необхідного значення 87,3 було подано значення 78,6.

Водночас розв'язання завдань 26 і 27 не залежить від відповіді на завдання 25.

"З огляду на виявлені помилки та з метою забезпечення дотримання прав вступників апеляційна комісія УЦОЯО прийме обґрунтовані рішення щодо завдань 22 і 23, що стосуються ситуації 2, та завдання 25, що стосується ситуації 3, і змінить результати тих учасників, які в межах ЄВІ виконували відповідні завдання", - пояснюють в УЦОЯО.