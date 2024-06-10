Вступ на магістратуру 2024: які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів
В Україні триває вступна кампанія на магістратуру. За час з 7 до 29 травня до приймальних комісій закладів вищої освіти звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 245 000 потенційних учасників вступних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
Найпопулярніші спеціальності серед вступників
За кількістю заяв найбільше вступники подавали на такі спеціальності:
- Управління та адміністрування - 27 500
- Педагогіка та психологія - 20 391
- Інформаційні технології - 17 246
- Право та міжнародне право - 13 858
- Психологія та соціологія - 9 747
- Економіка та міжнародна економіка - 9 448
- Облік і фінанси - 8 770
- Політологія та міжнародні відносини - 2 994
Вступна кампанія на магістратуру 2024
На цьогорічні іспити для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалися понад 245 тисяч абітурієнтів. В Україні іспити складатимуть 241 609 вступників, а за кордоном - 3 796.
Якщо ви плануєте вступати за цими спеціальностями, крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), вам потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄВФФ):
- 01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт")
- 05 "Соціальні та поведінкові науки"
- 06 "Журналістика"
- 07 "Управління та адміністрування"
- 08 "Право"
- 12 "Інформаційні технології"
- 24 "Сфера обслуговування"
- 28 "Публічне управління та адміністрування"
- 29 "Міжнародні відносини"
Ті, хто одразу не визначився з вибором спеціальності, реєструвалися для проходження ЄФВВ з двох предметних спрямувань на вибір. Обрані тести вони будуть виконувати в різні зміни.
Кожен учасник тестування отримує доступ до інформаційної сторінки за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
Учасники, які беруть участь в основній сесії, отримають запрошення-перепустки з датою, часом і місцем проведення тестування до 17 червня.
Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, можуть зробити в додатковий період 17-21 червня.
Раніше ми розповідали, що зміниться для дітей і батьків відповідно до нового закону про дошкільну освіту.
Читайте також, як написати мотиваційного листа для успішного вступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.