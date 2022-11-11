Як росіяни поводитимуться на лівому березі Дніпра: експерт озвучив можливі сценарії

Як пояснив експерт, сценаріїв подальшого розвитку подій є кілька, однак ЗСУ готові до них.

Ймовірно, що росіяни спробують акумулювати велику кількість військ на лівому березі, аби розпочати обстріл правого, у тому ж числі й Херсону. Однак, ЗСУ вже підтягують техніку й враховуючи більш якісне озброєння, удар у бік ворога буде більш потужнішим, ніж російські зусилля.

"Тут же ніхто цього не заперечує (удари ворогів по правому березі - ред.), тоді що нам пропонують робити, зупинитися? А з іншого боку і ми теж отримуємо можливість по них вдарити, ми підтягнемо ті ж HIMARS, які можуть аж до перешийка Криму дістати. Нічого собі! Ми ще їм там задамо жару", - каже Мусієнко.

Також, можливий сценарій щодо замінування усієї окупованої території, зокрема й Каховської ГЕС. ЗСУ мають досвід у зачистках деокупованих земель, оскільки ворог мінував усе в Київській, і в Чернігівській, і в Харківській областях, навіть трупи своїх солдатів. Алгоритм дій у цьому випадку вже відпрацьований.

