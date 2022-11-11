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Как россияне будут вести себя на левом берегу Днепра: эксперт озвучил возможные сценарии

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные могут обстреливать Херсон и другие населенные пункты с левого берега Днепра. Однако ВСУ просчитывают все возможные сценарии поведения врага.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в материале "ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше".

Как пояснил эксперт, сценариев дальнейшего развития событий несколько, однако ВСУ готовы к ним.

Вероятно, россияне попытаются аккумулировать большое количество войск на левом берегу, чтобы начать обстрел правого, в том числе и Херсона. Однако ВСУ уже подтягивают технику и учитывая более качественное вооружение, удар в сторону врага будет более мощным, чем российские усилия.

"Здесь же никто этого не отрицает (удары врагов по правому берегу - ред.), тогда что нам предлагают делать, остановиться? А с другой стороны и мы тоже получаем возможность по ним ударить, мы подтянем те же HIMARS, которые могут вплоть до перешейка Крыму достать. Ничего себе! Мы еще им там зададим жару", - говорит Мусиенко.

Также возможен сценарий по заминированию всей оккупированной территории, в том числе и Каховской ГЭС. У ВСУ есть опыт в зачистках деоккупированных земель, поскольку враг миновал все в Киевской, и в Черниговской, и в Харьковской областях, даже трупы своих солдат. Алгоритм действий в этом случае уже отработан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Министерстве обороны России заявили о завершении опрокидывания войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

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