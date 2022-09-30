Як Росія проводила "референдуми" в Україні: в розвідці розкрили подробиці

Проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України координувалося адміністрацією президента Росії. Також Кремль організував потужну інформаційну компанію для "замилювання очей".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР Вадима Скібіцького.

"Цю картинку будуть показувати російському глядачу і будуть намагатися переконати Європу, що це відбулося відповідно до міжнародного права. Але ми розуміємо, що це фейк. Це чергова потужна інформаційна кампанія, які проводить Росія, покриваючи свої злочини”, - пояснює Скібіцький.

Аби створити картинку "дотримання норм міжнародного права" для Європи, Росія організувала інформаційну компанію. Пропагандисти створювали постановочні сюжети, а на окуповані території для масовки звозили людей із Ростовської області й Криму.

За словами Скібіцького, на тимчасово окупованих територіях під час фейкових "референдумів" постійно перебували російські високопосадовці. Тим часом представники федеральних утворень надавали допомогу "виборчим комісіям".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 27 вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день фейкового "голосування на референдумах".

Кремль вже встиг анонсувати оголошення анексії територій України за підсумками так званого "референдуму", а голова Кремля Володимир Путін тим часом підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

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