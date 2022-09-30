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Как Россия проводила "референдумы" в Украине: в разведке раскрыли подробности

Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины координировалось администрацией президента России. Также Кремль организовал мощную информационную компанию для "замыливания глаз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР Вадима Скибицкого.

По словам Скибицкого, на временно оккупированных территориях во время фейковых "референдумов" постоянно находились российские чиновники. Между тем представители федеральных образований оказывали помощь "избирательным комиссиям".

Чтобы создать картинку "соблюдения норм международного права" для Европы, Россия организовала информационную компанию. Пропагандисты создавали постановочные сюжеты, а на оккупированные территории для массовки свозили людей из Ростовской области и Крыма.

"Эту картинку будут показывать российскому зрителю и будут пытаться убедить Европу, что это произошло в соответствии с международным правом. Но мы понимаем, что это фейк. Это очередная мощная информационная кампания, проводимая Россией, покрывая свои преступления", - объясняет Скибицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 27 сентября на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей было финальным днем фейкового "голосования на референдумах".

Кремль уже успел анонсировать объявление аннексии территорий Украины по итогам так называемого "референдума", а глава Кремля Владимир Путин в это время подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".

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