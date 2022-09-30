Как Россия проводила "референдумы" в Украине: в разведке раскрыли подробности

По словам Скибицкого, на временно оккупированных территориях во время фейковых "референдумов" постоянно находились российские чиновники. Между тем представители федеральных образований оказывали помощь "избирательным комиссиям".

Чтобы создать картинку "соблюдения норм международного права" для Европы, Россия организовала информационную компанию. Пропагандисты создавали постановочные сюжеты, а на оккупированные территории для массовки свозили людей из Ростовской области и Крыма.

"Эту картинку будут показывать российскому зрителю и будут пытаться убедить Европу, что это произошло в соответствии с международным правом. Но мы понимаем, что это фейк. Это очередная мощная информационная кампания, проводимая Россией, покрывая свои преступления", - объясняет Скибицкий.