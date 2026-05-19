Як Росія краде українське зерно: в ОП розкрили злочинний механізм

Звідки вивозять і як ховають сліди

Зерно забирають із тимчасово окупованих територій через порти Криму та Азовського моря - насамперед Севастополь і Маріуполь. Далі в документах підміняють країну походження.

"Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк), але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються - і кінцевим пунктом стають порти Єгипту: Ель-Дехейла чи Олександрія", - розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Основний інструмент - підроблені коносаменти. Це документи, які перевізник видає відправнику. У них вказують російські порти - наприклад, Новоросійськ - і оформляють сертифікат походження від російської компанії, хоча насправді зерно українське.

Конкретні судна з конкретними маршрутами

Показовий приклад - судна "Alfa-1" та "Irkutsk" (раніше "Alfa M"). Обидва завантажились в окупованому Маріуполі та змінили легенду маршруту вже під час плавання.

"Irkutsk" вже перебуває під українськими санкціями та офіційно заарештований у межах кримінального провадження.

Суміш із власним зерном як додатковий захист

Іноді вкрадене зерно змішують із власне російським. Після цього хімічний профіль продукту стає "розмитим" - і довести, що воно походить із окупованих територій, стає майже неможливо.

Куди везуть і хто купує

За даними МЗС України, вкрадене зерно постачали до:

Туреччини;

Алжиру;

Єгипту;

Сирії;

Лівії;

Ізраїлю.

Найскладніша ситуація - з Лівією. Через розпад країни на зони впливу різних угруповань Росія використовує місцеві порти як "сірі гавані" - місця, де вантаж перевантажують або переоформлюють без особливого контролю.