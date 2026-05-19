Як Росія краде українське зерно: в ОП розкрили злочинний механізм

Росія роками вивозить зерно з окупованих українських територій, але сліди ретельно приховує - документи підміняють ще до того, як судно досягає порту призначення.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі".
Зерно забирають із тимчасово окупованих територій через порти Криму та Азовського моря - насамперед Севастополь і Маріуполь. Далі в документах підміняють країну походження.
"Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк), але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються - і кінцевим пунктом стають порти Єгипту: Ель-Дехейла чи Олександрія", - розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Зерно забирають із тимчасово окупованих територій через порти Криму та Азовського моря - насамперед Севастополь і Маріуполь. Далі в документах підміняють країну походження.
"Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти (наприклад, Темрюк), але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються - і кінцевим пунктом стають порти Єгипту: Ель-Дехейла чи Олександрія", - пояснив Власюк.
Основний інструмент - підроблені коносаменти. Це документи, які перевізник видає відправнику. У них вказують російські порти - наприклад, Новоросійськ - і оформляють сертифікат походження від російської компанії, хоча насправді зерно українське.
Показовий приклад - судна "Alfa-1" та "Irkutsk" (раніше "Alfa M"). Обидва завантажились в окупованому Маріуполі та змінили легенду маршруту вже під час плавання.
"Irkutsk" вже перебуває під українськими санкціями та офіційно заарештований у межах кримінального провадження.
Іноді вкрадене зерно змішують із власне російським. Після цього хімічний профіль продукту стає "розмитим" - і довести, що воно походить із окупованих територій, стає майже неможливо.
За даними МЗС України, вкрадене зерно постачали до:
Найскладніша ситуація - з Лівією. Через розпад країни на зони впливу різних угруповань Росія використовує місцеві порти як "сірі гавані" - місця, де вантаж перевантажують або переоформлюють без особливого контролю.
Тим часом судно Panormitis із 25 тисячами тонн краденого українського зерна, яке відмовився прийняти Ізраїль, попрямувало до турецького порту Іскендерун. Київ звернувся до Анкари з проханням не допустити розвантаження.
Як повідомляло РБК-Україна, після низки скандалів Ізраїльська асоціація імпортерів сільгосппродукції запропонувала укласти меморандум з Україною, щоб надалі узгоджувати прибуття суден із зерном і перевіряти його походження.