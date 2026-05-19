Как Россия ворует украинское зерно: в ОП раскрыли преступный механизм

11:30 19.05.2026 Вт
3 мин
РФ меняет документы прямо в море и сбывает зерно в несколько стран сразу.
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: Кража зерна Россией: как подменяют документы и кому продают украденное (Getty Images)

Россия годами вывозит зерно с оккупированных украинских территорий, но следы тщательно скрывает - документы подменяют еще до того, как судно достигает порта назначения.

Откуда вывозят и как прячут следы

Зерно забирают с временно оккупированных территорий через порты Крыма и Азовского моря - прежде всего Севастополь и Мариуполь. Далее в документах подменяют страну происхождения.

"Зерно загружают в закрытых портах оккупированных Мариуполя или Севастополя. В начальных документах фигурируют российские порты (например, Темрюк), но как только судно выходит в море, декларации меняются - и конечным пунктом становятся порты Египта: Эль-Дехейла или Александрия", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Основной инструмент - поддельные коносаменты. Это документы, которые перевозчик выдает отправителю. В них указывают российские порты - например, Новороссийск - и оформляют сертификат происхождения от российской компании, хотя на самом деле зерно украинское.

Конкретные суда с конкретными маршрутами

Показательный пример - суда "Alfa-1" и "Irkutsk" (ранее "Alfa M"). Оба загрузились в оккупированном Мариуполе и изменили легенду маршрута уже во время плавания.

"Irkutsk" уже находится под украинскими санкциями и официально арестован в рамках уголовного производства.

Смесь с собственным зерном как дополнительная защита

Иногда украденное зерно смешивают с собственно российским. После этого химический профиль продукта становится "размытым" - и доказать, что оно происходит с оккупированных территорий, становится почти невозможно.

Куда везут и кто покупает

По данным МИД Украины, украденное зерно поставляли в:

  • Турцию;
  • Алжир;
  • Египет;
  • Сирию;
  • Ливию;
  • Израиля.

Самая сложная ситуация - с Ливией. Из-за распада страны на зоны влияния различных группировок Россия использует местные порты как "серые гавани" - места, где груз перегружают или переоформляют без особого контроля.

Тем временем судно Panormitis с 25 тысячами тонн краденого украинского зерна, которое отказался принять Израиль, направилось в турецкий порт Искендерун. Киев обратился к Анкаре с просьбой не допустить разгрузки.

Как сообщало РБК-Украина, после ряда скандалов Израильская ассоциация импортеров сельхозпродукции предложила заключить меморандум с Украиной, чтобы в дальнейшем согласовывать прибытие судов с зерном и проверять его происхождение.

