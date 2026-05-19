Как Россия ворует украинское зерно: в ОП раскрыли преступный механизм

Откуда вывозят и как прячут следы

Зерно забирают с временно оккупированных территорий через порты Крыма и Азовского моря - прежде всего Севастополь и Мариуполь. Далее в документах подменяют страну происхождения.

"Зерно загружают в закрытых портах оккупированных Мариуполя или Севастополя. В начальных документах фигурируют российские порты (например, Темрюк), но как только судно выходит в море, декларации меняются - и конечным пунктом становятся порты Египта: Эль-Дехейла или Александрия", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Основной инструмент - поддельные коносаменты. Это документы, которые перевозчик выдает отправителю. В них указывают российские порты - например, Новороссийск - и оформляют сертификат происхождения от российской компании, хотя на самом деле зерно украинское.

Конкретные суда с конкретными маршрутами

Показательный пример - суда "Alfa-1" и "Irkutsk" (ранее "Alfa M"). Оба загрузились в оккупированном Мариуполе и изменили легенду маршрута уже во время плавания.

"Irkutsk" уже находится под украинскими санкциями и официально арестован в рамках уголовного производства.

Смесь с собственным зерном как дополнительная защита

Иногда украденное зерно смешивают с собственно российским. После этого химический профиль продукта становится "размытым" - и доказать, что оно происходит с оккупированных территорий, становится почти невозможно.

Куда везут и кто покупает

По данным МИД Украины, украденное зерно поставляли в:

Турцию;

Алжир;

Египет;

Сирию;

Ливию;

Израиля.

Самая сложная ситуация - с Ливией. Из-за распада страны на зоны влияния различных группировок Россия использует местные порты как "серые гавани" - места, где груз перегружают или переоформляют без особого контроля.