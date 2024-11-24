Як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: інструкція

На порталі "Дія" роботодавці мають можливість отримати компенсацію за витрати на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок внаслідок бойових дій.
Про те, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Для того, щоб скористатись послугою "онлайн" необхідно:
У разі "офлайн" варіанту достатньо звернутись до місцевого центру зайнятості чи надіслати електронного листа щодо працевлаштування ВПО.
Після цього можна подавати заяву на отримання компенсації за інші доступні місяці у разі продовження працевлаштування ВПО.
Подати заяву на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО можна щонайменше через 5 робочих днів після її прийняття на роботу.
Компенсація доступна за перші 1, 2 та 3 місяці працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю компенсацію можна отримати також за 4, 5 та 6 місяці.
Заяву на отримання компенсації може подати роботодавець, який працевлаштував внутрішньо переміщену особу із зарплатою не нижче встановленого мінімуму, перебуває на обліку як платник єдиного внеску на державне соціальне страхування, а також подав податкову звітність за останній квартал або рік, як це передбачено законодавством, станом на дату подання заяви на компенсацію витрат.
Додаткові послуги в застосунку "Дія"
Міністерство цифрової трансформації України постійно покращує портал і мобільний додаток "Дія", додаючи нові функції та можливості для полегшення користування.
До можливостей сервісу, доступних у додатку, належать:
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