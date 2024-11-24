Как работодателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: инструкция

На портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вследствие в результате боевых действий.
О том, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ в "Действии" - в материале РБК-Украина .
Для того, чтобы воспользоваться услугой "онлайн" необходимо:
В случае "офлайн" варианта достаточно обратиться в местный центр занятости или отправить электронное письмо о трудоустройстве ВПЛ.
После этого можно подавать заявление на получение компенсации за другие доступные месяцы в случае продолжения трудоустройства ВПЛ.
Подать заявление на компенсацию расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ можно минимум через 5 рабочих дней после его принятия на работу.
Компенсация доступна за первые 1, 2 и 3 месяца трудоустройства внутренне перемещенного лица. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью компенсацию можно получить также за 4, 5 и 6 месяца.
Заявление на получение компенсации может подать работодатель, который трудоустроил внутренне перемещенное лицо с зарплатой не ниже установленного минимума, состоит на учете как плательщик единого взноса на государственное социальное страхование, а также подал налоговую отчетность за последний квартал или год, как это предусмотрено законодательством, по состоянию на дату подачи заявления на компенсацию расходов.
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно улучшает портал и мобильное приложение «Дія», добавляя новые функции и возможности для облегчения пользования.
К возможностям сервиса, доступным в приложении, относятся:
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