Як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: інструкція

На порталі "Дія" роботодавці мають можливість отримати компенсацію за витрати на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок внаслідок бойових дій.

Про те, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Для того, щоб скористатись послугою "онлайн" необхідно:

зареєструйтесь або увійдіть до свого кабінету громадянина на порталі "Дія" (diia.gov.ua), використовуючи електронний підпис;

портал автоматично знайде вас у списку отримувачів виплат від Пенсійного фонду України;

після перевірки оберіть період, за який потрібна компенсація, і введіть дані про працевлаштовану внутрішньо переміщену особу. Якщо подаєте заяву за другий і наступні місяці, підтвердьте, що працевлаштування особи триває;

якщо раніше заяви за попередні місяці подавались до філії Державного центру зайнятості, при виборі періоду для отримання компенсації за поточний місяць вкажіть це, відповівши на відповідне запитання, і внесіть дані про працевлаштовану внутрішньо переміщену особу, підтвердивши її подальше працевлаштування;

портал перевірить, чи зареєстрована особа як внутрішньо переміщена.

внесіть дані вашого розрахункового рахунку для перерахування коштів, після чого портал сформує заяву;

підпишіть заяву електронним підписом – після цього її буде надіслано до Державного центру зайнятості.

У разі "офлайн" варіанту достатньо звернутись до місцевого центру зайнятості чи надіслати електронного листа щодо працевлаштування ВПО.

Після цього можна подавати заяву на отримання компенсації за інші доступні місяці у разі продовження працевлаштування ВПО.

Коли можна скористатись послугою

Подати заяву на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО можна щонайменше через 5 робочих днів після її прийняття на роботу.

Компенсація доступна за перші 1, 2 та 3 місяці працевлаштування внутрішньо переміщеної особи. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю компенсацію можна отримати також за 4, 5 та 6 місяці.

Які умови отримання компенсації

Заяву на отримання компенсації може подати роботодавець, який працевлаштував внутрішньо переміщену особу із зарплатою не нижче встановленого мінімуму, перебуває на обліку як платник єдиного внеску на державне соціальне страхування, а також подав податкову звітність за останній квартал або рік, як це передбачено законодавством, станом на дату подання заяви на компенсацію витрат.

Додаткові послуги в застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України постійно покращує портал і мобільний додаток "Дія", додаючи нові функції та можливості для полегшення користування.

До можливостей сервісу, доступних у додатку, належать: