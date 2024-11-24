Как работодателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: инструкция

На портале "Дія" работодатели имеют возможность получить компенсацию за расходы на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вследствие в результате боевых действий.

О том, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ в "Действии" - в материале РБК-Украина .

Для того, чтобы воспользоваться услугой "онлайн" необходимо:

зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет гражданина на портале "Дія" (diia.gov.ua), используя электронную подпись;

портал автоматически найдет вас в списке получателей выплат от Пенсионного фонда Украины;

после проверки выберите период, за который нужна компенсация, и введите данные о трудоустроенном внутренне перемещенном лице. Если подаете заявление за второй и последующие месяцы, подтвердите, что трудоустройство лица продолжается;

если ранее заявления за предыдущие месяцы подавались в филиал Государственного центра занятости, при выборе периода для получения компенсации за текущий месяц укажите это, ответив на соответствующий вопрос, и внесите данные о трудоустроенном внутренне перемещенном лице, подтвердив его дальнейшее трудоустройство;

портал проверит, зарегистрировано ли лицо как внутренне перемещенное.

внесите данные вашего расчетного счета для перечисления средств, после чего портал сформирует заявление;

подпишите заявление электронной подписью - после этого оно будет отправлено в Государственный центр занятости.

В случае "офлайн" варианта достаточно обратиться в местный центр занятости или отправить электронное письмо о трудоустройстве ВПЛ.

После этого можно подавать заявление на получение компенсации за другие доступные месяцы в случае продолжения трудоустройства ВПЛ.

Когда можно воспользоваться услугой

Подать заявление на компенсацию расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ можно минимум через 5 рабочих дней после его принятия на работу.

Компенсация доступна за первые 1, 2 и 3 месяца трудоустройства внутренне перемещенного лица. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью компенсацию можно получить также за 4, 5 и 6 месяца.

Какие условия получения компенсации

Заявление на получение компенсации может подать работодатель, который трудоустроил внутренне перемещенное лицо с зарплатой не ниже установленного минимума, состоит на учете как плательщик единого взноса на государственное социальное страхование, а также подал налоговую отчетность за последний квартал или год, как это предусмотрено законодательством, по состоянию на дату подачи заявления на компенсацию расходов.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно улучшает портал и мобильное приложение «Дія», добавляя новые функции и возможности для облегчения пользования.

К возможностям сервиса, доступным в приложении, относятся: