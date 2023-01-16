Як Рівненська область готується до можливого нападу з Білорусі: подробиці

Де може ворог спробувати наступити з території Білорусі

За словами Коваля, у Рівненській області проходять 2 великих автошляхи:

у районі українського села Прикладники й білоруського Невеля;

біля села Городище Дубровицького району.

"Ці найбільші автодороги потенційно є найнебезпечнішими. Але вони повністю захищені з нашого боку", - наголосив Коваль.

Як Рівненська область готується до можливого наступу

Як відзначив Коваль, перетнути кордон з Білоруссю в інших місцях для росіян буде нереально через велику кількість водних перешкод. Усі територія від кордону до Варшавської траси є важкопрохідною, болотистою місцевістю.

Українські військові, зі свого боку, пропрацювали кожну найменшу ділянку й здійснили низку кроків у підготовці оборони міста:

підготували протитанкові рови й фортифікаційні споруди;

замінували території;

замінували мости;

підготували місця стримування окупантів.

Жителі Рівненської області готові до ймовірного вторгнення

Щодня в області проводяться злагодження бойових підрозділів. Також до підготовки оборони області активно долучаються й самі місцеві.

"Прості жителі Рівненщини - це ще одна армія, і дуже мотивована. Адже Рівненська область - це край партизанської слави, тут історично був дуже сильний рух опору", - зауважив голова ОВА.

Напад на Рівненську область означатиме смерть для ворога

За словами Коваля, ворога не очікує в Рівненській області нічого хорошого.

"Це територія, де вороги просто загинуть. Щодо того, що до наступу приєднаються білоруси, то ми до таких прогнозів ставимося стримано. Адже рівень підтримки російської агресії проти України серед самих білорусів надзвичайно низький",- зазначив керівник Рівненської ОВА.

Коваль не виключає й того, що Росія може спробувати перевдягнути своїх військових у форму білоруських військових заради провокації, однак для регіону неважливо як виглядатиме ворог.

"Ми точно гідно його зустрінемо. Тут будуть криваві болота", - додав Коваль.

Захист Рівненської АЕС

"Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, та самої станції – це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому", - пояснив голова ОВА.

Він відзначив, що оборона АЕС щодня посилюється. Було винесено уроки з ситуації з іншими енергооб'єктами через що станцію було укріплено.