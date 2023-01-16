Как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси: подробности

Где может враг попытаться наступить с территории Беларуси

По словам Коваля, в Ровенской области проходят 2 больших автодороги:

в районе украинского села Прикладники и белорусского Невеля;

возле села Городище Дубровицкого района.

"Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны", - подчеркнул Коваль.

Как Ровенская область готовится к возможному наступлению

Как отметил Коваль, пересечь границу с Беларусью в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества водных преград. Вся территория от границы до Варшавской трассы является труднопроходимой, болотистой местностью.

Украинские военные со своей стороны проработали каждый наименьший участок и предприняли ряд шагов в подготовке обороны города:

подготовили противотанковые рвы и фортификационные сооружения;

заминировали территории;

заминировали мосты;

подготовили места сдерживания оккупантов.

Жители Ровенской области готовы к вероятному вторжению

Ежедневно в области производятся слаженные боевые подразделения. Также к подготовке обороны области активно приобщаются и местные.

"Простые жители Ровенской области - это еще одна армия, и очень мотивированная. Ведь Ровенская область - это край партизанской славы, здесь исторически было очень сильное движение сопротивления", - заметил глава ОВА.

Нападение на Ровенскую область будет означать смерть для врага

По словам Коваля, врага не ожидает в Ровенской области ничего хорошего.

"Это территория, где враги просто погибнут. Что касается того, что к наступлению присоединятся белорусы, то мы к таким прогнозам относимся сдержанно. Ведь уровень поддержки российской агрессии против Украины среди самих белорусов чрезвычайно низкий", - отметил руководитель Ровенской ОВА.

Коваль не исключает и того, что Россия может попытаться переодеть своих военных в форму белорусских военных ради провокации, однако для региона неважно, как выглядит враг.

"Мы точно достойно его встретим. Здесь будут кровавые болота", - добавил Коваль.

Защита Ровенской АЭС

"Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции - это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад ", - объяснил глава ОВА.

Он отметил, что оборона АЭС ежедневно усиливается. Были извлечены уроки по ситуации с другими энергообъектами, из-за чего станция была укреплена.