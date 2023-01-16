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Как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси: подробности

Фото: Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА (gordon.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Ровенская область имеет 229 километров общей границы с Беларусью. Работы по обороне города и поселков в случае возможного вторжения с севера ведутся постоянно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Ровенской ОВА Виталий Коваль в эфире "24 канала".

Где может враг попытаться наступить с территории Беларуси

По словам Коваля, в Ровенской области проходят 2 больших автодороги:

  • в районе украинского села Прикладники и белорусского Невеля;
  • возле села Городище Дубровицкого района.

"Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны", - подчеркнул Коваль.

Как Ровенская область готовится к возможному наступлению

Как отметил Коваль, пересечь границу с Беларусью в других местах для россиян будет нереально из-за большого количества водных преград. Вся территория от границы до Варшавской трассы является труднопроходимой, болотистой местностью.

Украинские военные со своей стороны проработали каждый наименьший участок и предприняли ряд шагов в подготовке обороны города:

  • подготовили противотанковые рвы и фортификационные сооружения;
  • заминировали территории;
  • заминировали мосты;
  • подготовили места сдерживания оккупантов.

Жители Ровенской области готовы к вероятному вторжению

Ежедневно в области производятся слаженные боевые подразделения. Также к подготовке обороны области активно приобщаются и местные.

"Простые жители Ровенской области - это еще одна армия, и очень мотивированная. Ведь Ровенская область - это край партизанской славы, здесь исторически было очень сильное движение сопротивления", - заметил глава ОВА.

Нападение на Ровенскую область будет означать смерть для врага

По словам Коваля, врага не ожидает в Ровенской области ничего хорошего.

"Это территория, где враги просто погибнут. Что касается того, что к наступлению присоединятся белорусы, то мы к таким прогнозам относимся сдержанно. Ведь уровень поддержки российской агрессии против Украины среди самих белорусов чрезвычайно низкий", - отметил руководитель Ровенской ОВА.

Коваль не исключает и того, что Россия может попытаться переодеть своих военных в форму белорусских военных ради провокации, однако для региона неважно, как выглядит враг.

"Мы точно достойно его встретим. Здесь будут кровавые болота", - добавил Коваль.

Защита Ровенской АЭС

"Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции - это приоритет. Сегодня там работают возведенные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад ", - объяснил глава ОВА.

Он отметил, что оборона АЭС ежедневно усиливается. Были извлечены уроки по ситуации с другими энергообъектами, из-за чего станция была укреплена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.

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