Как прошла Неделя моды в Киеве: 10 самых ярких весенних коллекций от украинских дизайнеров

Вторник 09 сентября 2025 15:00
Как прошла Неделя моды в Киеве: 10 самых ярких весенних коллекций от украинских дизайнеров Как прошла 57 Неделя моды в Киеве (коллаж: РБК-Украина, фото: пресс-служба)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве прошла Ukrainian Fashion Week SS26. В этот раз концепция заключалась в поиске и демонстрации связи украинской моды с визуальным искусством. Поэтому особое место в программе сезона посвящено событиям, которые представляют взаимодействие искусства и моды.

РБК-Украина собрало 10 самых интересных коллекций от украинских дизайнеров этого сезона.

Это бренд устойчивой моды, отражающий стиль жизни и мышления современной женщины. Ассортимент включает базовые carryover-модели и сезонные лимитированные дропы. Этой осенью Article впервые принял участие в Ukrainian Fashion Week.

Главная идея коллекции - структурируй свою свободу. Четкие линии, продуманные текстуры, сбалансированные цвета и выверенные фасоны формируют универсальную базу, в которой легко проявлять себя. Коллекция включает пиджаки, рубашки, широкие брюки, юбки и жилеты.

Коллекция ARTICLE (фото: пресс-служба)

DAMIRLI

Это украинский бренд, который сочетает актуальность и исторический код, создавая новую классику. Его имя получило широкую известность благодаря многочисленным образам, созданным для Владимира Зеленского и Александра Усика.

В новом сезоне бренд представил элегантную капсулу вещей: поло, пуховики и пиджаки. Поло - универсальный элемент гардероба, который сочетает ежедневный комфорт и изящество. Пуховики - функциональная, но изысканная верхняя одежда. Пиджаки в минималистичном стиле открывают новый взгляд на мужскую классику - сдержанную, но в то же время выразительную.

Коллекция DAMIRLI (фото: пресс-служба)

MARCHI

Украинский бренд MARCHI, специализирующийся на верхней одежде, представил новую коллекцию, где украинский минимализм виртуозно сочетается с французским шиком.

Непринужденность и французский шик стали основой стилистического направления коллекции - свободные силуэты, невесомые ткани и крой, дающий бескомпромиссное ощущение свободы. Это подчеркивают и абстрактные принты с изображением парашюта и дельтапланов.

Коллекция MARCHI (фото: пресс-служба)

SANTA

Коллекция бренда на весну-лето 2026 представляет корсеты с бурлескным кодом, платья-жакеты из розового сатина, удлиненные кейпы, объемные рукава и драматичные силуэты.

Для достижения эффекта легкости и утонченности дизайнер Яна Станиславская использовала шелк, сатин и крепдешин. А мягкая и решительная кожа добавляет современной силы и выразительности. Белый деним приносит неожиданную чистоту и четкость.

Коллекция SANTA (фото: пресс-служба)

Khrystyna Rachytska

Это украинский бренд этнонаряда, который создает уникальные изделия ручной работы и стремится донести находки украинского искусства до широкого круга зрителей через одежду и вышивку.

Центральным символом новой коллекции предстает образ яблони. Коллекция состоит из женского наряда созданного из льна и шелка, которые украшены ручной вышивкой "гладь" и "низинка". Каждый образ дополняют аксессуары из присущих для традиционных украинских украшений материалов: воска, латуни, граната, янтаря, стекла и эмали.

Коллекция Khrystyna Rachytska (фото: пресс-служба)

CHUPRINA

Новая коллекция выстроена вокруг твида. Коллекция исследует феномен женственности сквозь призму современности. Это расслабленная роскошь, сочетающаяся с новым взглядом на чувственность и сексуальность.

Основные силуэты коллекции: платья, жакеты, брюки и комбинезоны с акцентной бахромой и деликатной отделкой. В коллекции отдельно вынесена линия из семи хлопковых рубашек, каждая из которых носит название одного из дней недели. Цветовая палитра сочетает основной в коллекции молочный с оттенками матча и акцентами нежного розового.

Коллекция CHUPRINA (фото: пресс-служба)

GURANDA

Новая коллекция бренда GURANDA родилась из связи дизайнера с ее родной Херсонской областью. Главным источником вдохновения стала красота Лемурийского озера, известного своими розовыми водами.

Коллекция исследует дуальность хрупкости и стойкости. Воздушные шифоновые платья и костюмы в нежно-коралловых оттенках напоминают легкое волнение воды, в то время как строгие голубые силуэты, выполненные из плотных фактур, воплощают защищенность и силу.

Основные образы коллекции включают: светло-коралловые тюлевые платья и костюмы, голубые платья с выразительной стеганой фактурой, костюмы с широкими брюками, корсетные платья длины мини и макси, объемные топы и платья с рюшами.

Коллекция GURANDA (фото: пресс-служба)

MINT

Новая коллекция бренда "Шепот Востока" создана для женщины, которая не пытается привлечь внимание - она его уже имеет. В центре коллекции - сила мягкости, утонченность соблазна, тишина, звучащая громче слов.

Цветовая гамма коллекции варьируется от глубоких, наполненных оттенков ночи, до теплых цветов восточного солнца: черный, красный и мятный. Образы украшены золотом - вышивкой и декоративными элементами. Массивные украшения дополняют каждый образ, усиливая его силу, глубину и характер.

Коллекция MINT (фото: пресс-служба)

Andreas Moskin

Новая коллекция SS26 называется "Жить навстречу". В мужской части коллекции представлены оверсайз костюмы, жилеты и шорты-бермуды. Бренд также представляет свою дебютную женскую линию, которая отличается макси-платьями и деконструированными костюмами.

К тому же уже третий сезон подряд в коллекции присутствуют адаптивные вещи: от брюк со скрытыми застежками для удобного доступа к протезам до специальной вышивки на одежде, которая помогает людям с нарушениями зрения. Жакеты имеют регулируемые застежки, а топы созданы с использованием магнитных креплений.

Коллекция Andreas Moskin (фото: пресс-служба)

the COAT by Katya Silchenko

Показ Екатерины Сильченко стал завершающим аккордом 57-й Недели моды. Ее событие собрало около 600 человек в павильоне на ВДНХ. Коллекция Сильченко демонстрирует спокойствие и уравновешенность, а уверенность в следующих шагах. Такие ощущения возникают благодаря использованию теплых коричневых оттенков.

Основательница бренда the COAT удивила не только новой коллекцией, но и свадьбой прямо на собственном показе. В финале дизайнер сказала "да" любимому Сергею Неклеву. По традиции каждый модный показ завершается свадебным образом, поэтому и 57 сезон Недели моды в Украине не стал исключением.

Коллекция и свадьба Екатерины Сильченко (фото: пресс-служба)

