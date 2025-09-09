Как прошла Неделя моды в Киеве: 10 самых ярких весенних коллекций от украинских дизайнеров
В Киеве прошла Ukrainian Fashion Week SS26. В этот раз концепция заключалась в поиске и демонстрации связи украинской моды с визуальным искусством. Поэтому особое место в программе сезона посвящено событиям, которые представляют взаимодействие искусства и моды.
РБК-Украина собрало 10 самых интересных коллекций от украинских дизайнеров этого сезона.
Article
Это бренд устойчивой моды, отражающий стиль жизни и мышления современной женщины. Ассортимент включает базовые carryover-модели и сезонные лимитированные дропы. Этой осенью Article впервые принял участие в Ukrainian Fashion Week.
Главная идея коллекции - структурируй свою свободу. Четкие линии, продуманные текстуры, сбалансированные цвета и выверенные фасоны формируют универсальную базу, в которой легко проявлять себя. Коллекция включает пиджаки, рубашки, широкие брюки, юбки и жилеты.
Коллекция ARTICLE (фото: пресс-служба)
DAMIRLI
Это украинский бренд, который сочетает актуальность и исторический код, создавая новую классику. Его имя получило широкую известность благодаря многочисленным образам, созданным для Владимира Зеленского и Александра Усика.
В новом сезоне бренд представил элегантную капсулу вещей: поло, пуховики и пиджаки. Поло - универсальный элемент гардероба, который сочетает ежедневный комфорт и изящество. Пуховики - функциональная, но изысканная верхняя одежда. Пиджаки в минималистичном стиле открывают новый взгляд на мужскую классику - сдержанную, но в то же время выразительную.
Коллекция DAMIRLI (фото: пресс-служба)
MARCHI
Украинский бренд MARCHI, специализирующийся на верхней одежде, представил новую коллекцию, где украинский минимализм виртуозно сочетается с французским шиком.
Непринужденность и французский шик стали основой стилистического направления коллекции - свободные силуэты, невесомые ткани и крой, дающий бескомпромиссное ощущение свободы. Это подчеркивают и абстрактные принты с изображением парашюта и дельтапланов.
Коллекция MARCHI (фото: пресс-служба)
SANTA
Коллекция бренда на весну-лето 2026 представляет корсеты с бурлескным кодом, платья-жакеты из розового сатина, удлиненные кейпы, объемные рукава и драматичные силуэты.
Для достижения эффекта легкости и утонченности дизайнер Яна Станиславская использовала шелк, сатин и крепдешин. А мягкая и решительная кожа добавляет современной силы и выразительности. Белый деним приносит неожиданную чистоту и четкость.
Коллекция SANTA (фото: пресс-служба)
Khrystyna Rachytska
Это украинский бренд этнонаряда, который создает уникальные изделия ручной работы и стремится донести находки украинского искусства до широкого круга зрителей через одежду и вышивку.
Центральным символом новой коллекции предстает образ яблони. Коллекция состоит из женского наряда созданного из льна и шелка, которые украшены ручной вышивкой "гладь" и "низинка". Каждый образ дополняют аксессуары из присущих для традиционных украинских украшений материалов: воска, латуни, граната, янтаря, стекла и эмали.
Коллекция Khrystyna Rachytska (фото: пресс-служба)
CHUPRINA
Новая коллекция выстроена вокруг твида. Коллекция исследует феномен женственности сквозь призму современности. Это расслабленная роскошь, сочетающаяся с новым взглядом на чувственность и сексуальность.
Основные силуэты коллекции: платья, жакеты, брюки и комбинезоны с акцентной бахромой и деликатной отделкой. В коллекции отдельно вынесена линия из семи хлопковых рубашек, каждая из которых носит название одного из дней недели. Цветовая палитра сочетает основной в коллекции молочный с оттенками матча и акцентами нежного розового.
Коллекция CHUPRINA (фото: пресс-служба)
GURANDA
Новая коллекция бренда GURANDA родилась из связи дизайнера с ее родной Херсонской областью. Главным источником вдохновения стала красота Лемурийского озера, известного своими розовыми водами.
Коллекция исследует дуальность хрупкости и стойкости. Воздушные шифоновые платья и костюмы в нежно-коралловых оттенках напоминают легкое волнение воды, в то время как строгие голубые силуэты, выполненные из плотных фактур, воплощают защищенность и силу.
Основные образы коллекции включают: светло-коралловые тюлевые платья и костюмы, голубые платья с выразительной стеганой фактурой, костюмы с широкими брюками, корсетные платья длины мини и макси, объемные топы и платья с рюшами.
Коллекция GURANDA (фото: пресс-служба)
MINT
Новая коллекция бренда "Шепот Востока" создана для женщины, которая не пытается привлечь внимание - она его уже имеет. В центре коллекции - сила мягкости, утонченность соблазна, тишина, звучащая громче слов.
Цветовая гамма коллекции варьируется от глубоких, наполненных оттенков ночи, до теплых цветов восточного солнца: черный, красный и мятный. Образы украшены золотом - вышивкой и декоративными элементами. Массивные украшения дополняют каждый образ, усиливая его силу, глубину и характер.
Коллекция MINT (фото: пресс-служба)
Andreas Moskin
Новая коллекция SS26 называется "Жить навстречу". В мужской части коллекции представлены оверсайз костюмы, жилеты и шорты-бермуды. Бренд также представляет свою дебютную женскую линию, которая отличается макси-платьями и деконструированными костюмами.
К тому же уже третий сезон подряд в коллекции присутствуют адаптивные вещи: от брюк со скрытыми застежками для удобного доступа к протезам до специальной вышивки на одежде, которая помогает людям с нарушениями зрения. Жакеты имеют регулируемые застежки, а топы созданы с использованием магнитных креплений.
Коллекция Andreas Moskin (фото: пресс-служба)
the COAT by Katya Silchenko
Показ Екатерины Сильченко стал завершающим аккордом 57-й Недели моды. Ее событие собрало около 600 человек в павильоне на ВДНХ. Коллекция Сильченко демонстрирует спокойствие и уравновешенность, а уверенность в следующих шагах. Такие ощущения возникают благодаря использованию теплых коричневых оттенков.
Основательница бренда the COAT удивила не только новой коллекцией, но и свадьбой прямо на собственном показе. В финале дизайнер сказала "да" любимому Сергею Неклеву. По традиции каждый модный показ завершается свадебным образом, поэтому и 57 сезон Недели моды в Украине не стал исключением.
Коллекция и свадьба Екатерины Сильченко (фото: пресс-служба)
Вас также может заинтересовать: