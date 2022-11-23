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Як продовжуватиметься освітній процес у Києві: в мерії розкрили подробиці

Фото: як продовжуватиметься освітній процес у Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Школи у Києві від завтра працюватимуть у змішаному форматі. Тим часом садочки продовжать роботу в очному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Школи працюватимуть у змішаному форматі: школярі зможуть продовжити навчання як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть в очному режимі. Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома", - пише Кличко.

За словами мера, наразі розроблений алгоритм дій на випадок оголошення повітряної тривоги до початку навчання, а у разі зміни режиму роботи - керівництво навчальних закладів інформуватиме батьків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у школах Києва хочуть змінити графік зимових канікул.

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школаКиїв