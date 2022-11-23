Как будет продолжаться образовательный процесс в Киеве: в мэрии раскрыли подробности

Школы в Киеве с завтрашнего дня будут работать в смешанном формате. Тем временем садики продолжат работу в очном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как оффлайн, так и онлайн. Садики будут работать в очном режиме. Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома", - пишет Кличко.

По словам мэра, разработан алгоритм действий на случай объявления воздушной тревоги до начала обучения, а в случае изменения режима работы - руководство учебных заведений будет информировать родителей.