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Как будет продолжаться образовательный процесс в Киеве: в мэрии раскрыли подробности

Фото: как будет продолжаться образовательный процесс в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Школы в Киеве с завтрашнего дня будут работать в смешанном формате. Тем временем садики продолжат работу в очном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как оффлайн, так и онлайн. Садики будут работать в очном режиме. Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома", - пишет Кличко.

По словам мэра, разработан алгоритм действий на случай объявления воздушной тревоги до начала обучения, а в случае изменения режима работы - руководство учебных заведений будет информировать родителей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в школах Киева хотят изменить график зимних каникул.

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школаКиев