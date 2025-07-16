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Як продовжити життя старенького собаки: ці поради подарують ще кілька щасливих років

Як продовжити життя старенького собаки (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Старі собаки потребують особливої уваги. І хоча з віком тварина стає менш активною, це не означає, що її життя не можна зробити довшим і комфортнішим. Дбайливий догляд, правильне харчування та турбота про здоров’я здатні подарувати вашому улюбленцю ще кілька щасливих років.

Що допоможе підтримати здоров'я старенького собаки й додасть їй ще декілька років щасливого життя, розповідає РБК-Україна.

З якого віку собака вважається старим

Залежно від породи, старість у собак настає у різному віці:

  • дрібні породи (йоркширський тер'єр, мопси) - після 9 років
  • середні (лабрадори, хаскі) - після 8 років
  • великі (дог, сенбернар) - вже з 6-7 років

У цей період починаються зміни в обміні речовин, рухливості, роботі серця і суглобів, тому потреби собаки змінюються.

Спеціальне харчування

Старі собаки потребують:

  • менше калорій
  • більше білка легкої засвоюваності
  • глюкозаміну та хондроїтину для суглобів
  • антиоксидантів для підтримки імунітету

Не варто годувати старого собаку "зі столу". Консерви або сухий корм класу суперпреміум зі спеціальним маркуванням - найкраще рішення. Проконсультуйтесь з ветеринаром, перш ніж міняти раціон.

Робіть чек-ап регулярно

З віком у собак зростає ризик:

  • серцевої недостатності
  • хвороб нирок
  • проблем зі шлунком
  • діабету
  • артриту

Щорічний (а краще - раз на пів року) огляд у ветеринара дозволить вчасно виявити хворобу. Робіть УЗД, аналіз крові, обстеження серця. Це значно підвищує шанси на довше життя.

Помірна фізична активність

Навіть стара собака має гуляти щодня:

  • прогулянки мають бути коротшими, але частішими
  • уникайте стресів, гучних місць та довгих підйомів
  • використовуйте лежаки з ортопедичним ефектом для суглобів

Фізична активність підтримує роботу серця, м’язів і мозку, допомагає запобігти ожирінню та депресії.

Не забувайте про емоції та психічне здоров'я

Так само як у людей, у собак може розвинутися деменція. Її ознаки:

  • собака "губиться" у знайомому просторі
  • не реагує на ім’я
  • ходить колами або довго дивиться в одну точку

Розвивати мозок допомагають:

  • ігри-пошуковики ("знайди ласощі")
  • нові маршрути
  • нові запахи (собаки "вчитуються" у світ носом)
  • спілкування з власником

Старі собаки часто стають тривожними, більше сплять, важче переносять самотність. Їм потрібно:

  • більше контакту з людиною
  • спокійна атмосфера вдома
  • стабільний розпорядок дня

Не ігноруйте їхній емоційний стан. Старенький пес - це член сім’ї, який заслуговує на увагу й любов не менше, ніж цуценя.

Спілкуйтеся з вашим стареньким псом якомога частіше (фото: Freepik)

Слідкуйте за гігієною

Старим собакам важче самі себе доглядати:

  • регулярно чистьте зуби або давайте спеціальні жувальні засоби
  • підстригайте кігті - вони не сточуються так, як раніше
  • стежте за вухами та очима - знижується зір, виникають інфекції

Поради від кінолога

Кінологиня та фахівчиня з поведінки собак Рія Смульська дала свої поради власникам літніх песиків.

Не перегодовуйте

"Ожиріння - це біда сучасних домашніх собак, особливо літніх. Вона дуже сильно впливає на здоров'я та якість життя. Зменшуйте порцію улюбленцю, якщо у нього немає фізичних навантажень і він менш активний", - радить експертка.

Стрижіть кігті вчасно

Занадто довгі кігті не дають можливості спиратися на пальці, і змушують собаку переносити центр ваги назад, повністю міняючи всю поставу. Це негативно впливає на роботу всього опорно-рухового апарату.

Поверхні важливі

Поверхня для бігу та занять не має бути надто твердою та/або слизькою:

асфальт

бетон

мокра трава

втоптаний слизький сніг тощо - травмонебезпечні.

Без вертикальних стрибків

"Тримаєте паличку у піднятій руці, а песик весело стрибає за нею вгору? Знов і знов, приземляючись на задні лапи майже вертикально. Скелет собак не пристосований до такого навантаження. Результат - як мікротравми, так і серйозні пошкодження", - пояснює Рія Смульська.

Розминка важлива

Краще розминка без тренування, ніж тренування без розминки. Це вбереже від травм і подовжить його активне життя.

Старенькі собаки мають гуляти, робити вправи та отримувати достатньо уваги (фото: Freepik)

Робота для мозку

"Вивчайте нове! Мозок собаки повинен отримувати задачі. Прості трюки чи складніші нормативні вправи - в будь-якому випадку це важливо для відстрочення деменції", - радить кінологиня.

Бережіть мʼязи

З віком собаки втрачають мʼязову масу швидше, а вона важлива для здоровʼя. Всі собаки, які можуть рухатись хоча б кроком, мають отримувати посильне навантаження. Фахівці з дог-фітнесу зможуть допомогти вам з підбором вправ.

"Ніколи не списуйте ваших літніх собак з рахунків! Приділяйте їм увагу, не махайте рукою "він вже старий, що з нього взяти". Дайте собаці відчути, що він важливий для вас", - резюмує фахівчиня.  

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Під час написання матеріалу були використані джерела: American Veterinary Medical Association, The Spruce Pets, VCA Hospitals, Facebook-сторінка Рія Смульська.

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