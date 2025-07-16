Як продовжити життя старенького собаки: ці поради подарують ще кілька щасливих років

З якого віку собака вважається старим

Залежно від породи, старість у собак настає у різному віці:

дрібні породи (йоркширський тер'єр, мопси) - після 9 років

середні (лабрадори, хаскі) - після 8 років

великі (дог, сенбернар) - вже з 6-7 років

У цей період починаються зміни в обміні речовин, рухливості, роботі серця і суглобів, тому потреби собаки змінюються.

Спеціальне харчування

Старі собаки потребують:

менше калорій

більше білка легкої засвоюваності

глюкозаміну та хондроїтину для суглобів

антиоксидантів для підтримки імунітету

Не варто годувати старого собаку "зі столу". Консерви або сухий корм класу суперпреміум зі спеціальним маркуванням - найкраще рішення. Проконсультуйтесь з ветеринаром, перш ніж міняти раціон.

Робіть чек-ап регулярно

З віком у собак зростає ризик:

серцевої недостатності

хвороб нирок

проблем зі шлунком

діабету

артриту

Щорічний (а краще - раз на пів року) огляд у ветеринара дозволить вчасно виявити хворобу. Робіть УЗД, аналіз крові, обстеження серця. Це значно підвищує шанси на довше життя.

Помірна фізична активність

Навіть стара собака має гуляти щодня:

прогулянки мають бути коротшими, але частішими

уникайте стресів, гучних місць та довгих підйомів

використовуйте лежаки з ортопедичним ефектом для суглобів

Фізична активність підтримує роботу серця, м’язів і мозку, допомагає запобігти ожирінню та депресії.

Не забувайте про емоції та психічне здоров'я

Так само як у людей, у собак може розвинутися деменція. Її ознаки:

собака "губиться" у знайомому просторі

не реагує на ім’я

ходить колами або довго дивиться в одну точку

Розвивати мозок допомагають:

ігри-пошуковики ("знайди ласощі")

нові маршрути

нові запахи (собаки "вчитуються" у світ носом)

спілкування з власником

Старі собаки часто стають тривожними, більше сплять, важче переносять самотність. Їм потрібно:

більше контакту з людиною

спокійна атмосфера вдома

стабільний розпорядок дня

Не ігноруйте їхній емоційний стан. Старенький пес - це член сім’ї, який заслуговує на увагу й любов не менше, ніж цуценя.

Спілкуйтеся з вашим стареньким псом якомога частіше (фото: Freepik)

Слідкуйте за гігієною

Старим собакам важче самі себе доглядати:

регулярно чистьте зуби або давайте спеціальні жувальні засоби

підстригайте кігті - вони не сточуються так, як раніше

стежте за вухами та очима - знижується зір, виникають інфекції

Поради від кінолога

Кінологиня та фахівчиня з поведінки собак Рія Смульська дала свої поради власникам літніх песиків.

Не перегодовуйте

"Ожиріння - це біда сучасних домашніх собак, особливо літніх. Вона дуже сильно впливає на здоров'я та якість життя. Зменшуйте порцію улюбленцю, якщо у нього немає фізичних навантажень і він менш активний", - радить експертка.

Стрижіть кігті вчасно

Занадто довгі кігті не дають можливості спиратися на пальці, і змушують собаку переносити центр ваги назад, повністю міняючи всю поставу. Це негативно впливає на роботу всього опорно-рухового апарату.

Поверхні важливі

Поверхня для бігу та занять не має бути надто твердою та/або слизькою:

асфальт

бетон

мокра трава

втоптаний слизький сніг тощо - травмонебезпечні.

Без вертикальних стрибків

"Тримаєте паличку у піднятій руці, а песик весело стрибає за нею вгору? Знов і знов, приземляючись на задні лапи майже вертикально. Скелет собак не пристосований до такого навантаження. Результат - як мікротравми, так і серйозні пошкодження", - пояснює Рія Смульська.

Розминка важлива

Краще розминка без тренування, ніж тренування без розминки. Це вбереже від травм і подовжить його активне життя.

Старенькі собаки мають гуляти, робити вправи та отримувати достатньо уваги (фото: Freepik)

Робота для мозку

"Вивчайте нове! Мозок собаки повинен отримувати задачі. Прості трюки чи складніші нормативні вправи - в будь-якому випадку це важливо для відстрочення деменції", - радить кінологиня.

Бережіть мʼязи

З віком собаки втрачають мʼязову масу швидше, а вона важлива для здоровʼя. Всі собаки, які можуть рухатись хоча б кроком, мають отримувати посильне навантаження. Фахівці з дог-фітнесу зможуть допомогти вам з підбором вправ.

"Ніколи не списуйте ваших літніх собак з рахунків! Приділяйте їм увагу, не махайте рукою "він вже старий, що з нього взяти". Дайте собаці відчути, що він важливий для вас", - резюмує фахівчиня.