Как продлить жизнь старенькой собаки: эти советы подарят еще несколько счастливых лет

Старые собаки нуждаются в особом внимании. И хотя с возрастом животное становится менее активным, это не значит, что его жизнь нельзя сделать длиннее и комфортнее. Бережный уход, правильное питание и забота о здоровье способны подарить вашему любимцу еще несколько счастливых лет.
Что поможет поддержать здоровье старенькой собаки и придаст ей еще несколько лет счастливой жизни, рассказывает РБК-Украина.
В зависимости от породы, старость у собак наступает в разном возрасте:
В этот период начинаются изменения в обмене веществ, подвижности, работе сердца и суставов, поэтому потребности собаки меняются.
Старые собаки нуждаются в:
Не стоит кормить старую собаку "со стола". Консервы или сухой корм класса суперпремиум со специальной маркировкой - лучшее решение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем менять рацион.
С возрастом у собак возрастает риск:
Ежегодный (а лучше - раз в полгода) осмотр у ветеринара позволит вовремя выявить болезнь. Делайте УЗИ, анализ крови, обследование сердца. Это значительно повышает шансы на более долгую жизнь.
Даже старая собака должна гулять ежедневно:
Физическая активность поддерживает работу сердца, мышц и мозга, помогает предотвратить ожирение и депрессию.
Так же как у людей, у собак может развиться деменция. Ее признаки:
Развивать мозг помогают:
Старые собаки часто становятся тревожными, больше спят, тяжелее переносят одиночество. Им нужно:
Не игнорируйте их эмоциональное состояние. Старенький пес - это член семьи, который заслуживает внимания и любви не меньше, чем щенок.
Общайтесь с вашим стареньким псом как можно чаще (фото: Freepik)
Старым собакам труднее сами за собой ухаживать:
Кинолог и специалист по поведению собак Рия Смульская дала свои советы владельцам пожилых собак.
Не перекармливайте
"Ожирение - это беда современных домашних собак, особенно пожилых. Она очень сильно влияет на здоровье и качество жизни. Уменьшайте порцию любимцу, если у него нет физических нагрузок и он менее активен", - советует эксперт.
Стригите когти вовремя
Слишком длинные когти не дают возможности опираться на пальцы, и заставляют собаку переносить центр тяжести назад, полностью меняя всю осанку. Это негативно влияет на работу всего опорно-двигательного аппарата.
Поверхности важны
Поверхность для бега и занятий не должна быть слишком твердой и/или скользкой:
асфальт
бетон
мокрая трава
утоптанный скользкий снег и т.д. - травмоопасны.
Без вертикальных прыжков
"Держите палочку в поднятой руке, а собачка весело прыгает за ней вверх? Снова и снова, приземляясь на задние лапы почти вертикально. Скелет собак не приспособлен к такой нагрузке. Результат - как микротравмы, так и серьезные повреждения", - объясняет Рия Смульская.
Разминка важна
Лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Это убережет от травм и продлит его активную жизнь.
Старенькие собаки должны гулять, делать упражнения и получать достаточно внимания (фото: Freepik)
Работа для мозга
"Изучайте новое! Мозг собаки должен получать задачи. Простые трюки или сложные нормативные упражнения - в любом случае это важно для отсрочки деменции", - советует кинолог.
Берегите мышцы
С возрастом собаки теряют мышечную массу быстрее, а она важна для здоровья. Все собаки, которые могут двигаться хотя бы шагом, должны получать посильную нагрузку. Специалисты по дог-фитнесу смогут помочь вам с подбором упражнений.
"Никогда не списывайте ваших пожилых собак со счетов! Уделяйте им внимание, не махайте рукой "он уже старый, что с него взять". Дайте собаке почувствовать, что она важна для вас", - резюмирует специалист.
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При написании материала были использованы источники: American Veterinary Medical Association, The Spruce Pets, VCA Hospitals, Facebook-страница Рия Смульская.