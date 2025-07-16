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Как продлить жизнь старенькой собаки: эти советы подарят еще несколько счастливых лет

Среда 16 июля 2025 18:30
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Как продлить жизнь старенькой собаки: эти советы подарят еще несколько счастливых лет Как продлить жизнь старенькой собаки (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Старые собаки нуждаются в особом внимании. И хотя с возрастом животное становится менее активным, это не значит, что его жизнь нельзя сделать длиннее и комфортнее. Бережный уход, правильное питание и забота о здоровье способны подарить вашему любимцу еще несколько счастливых лет.

Что поможет поддержать здоровье старенькой собаки и придаст ей еще несколько лет счастливой жизни, рассказывает РБК-Украина.

С какого возраста собака считается старой

В зависимости от породы, старость у собак наступает в разном возрасте:

  • мелкие породы (йоркширский терьер, мопсы) - после 9 лет
  • средние (лабрадоры, хаски) - после 8 лет
  • крупные (дог, сенбернар) - уже с 6-7 лет

В этот период начинаются изменения в обмене веществ, подвижности, работе сердца и суставов, поэтому потребности собаки меняются.

Специальное питание

Старые собаки нуждаются в:

  • меньше калорий
  • больше белка легкой усвояемости
  • глюкозамина и хондроитина для суставов
  • антиоксидантов для поддержания иммунитета

Не стоит кормить старую собаку "со стола". Консервы или сухой корм класса суперпремиум со специальной маркировкой - лучшее решение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем менять рацион.

Делайте чек-ап регулярно

С возрастом у собак возрастает риск:

  • сердечной недостаточности
  • болезней почек
  • проблем с желудком
  • диабета
  • артрита

Ежегодный (а лучше - раз в полгода) осмотр у ветеринара позволит вовремя выявить болезнь. Делайте УЗИ, анализ крови, обследование сердца. Это значительно повышает шансы на более долгую жизнь.

Умеренная физическая активность

Даже старая собака должна гулять ежедневно:

  • прогулки должны быть короче, но чаще
  • избегайте стрессов, шумных мест и длинных подъемов
  • используйте лежаки с ортопедическим эффектом для суставов

Физическая активность поддерживает работу сердца, мышц и мозга, помогает предотвратить ожирение и депрессию.

Не забывайте об эмоциях и психическом здоровье

Так же как у людей, у собак может развиться деменция. Ее признаки:

  • собака "теряется" в знакомом пространстве
  • не реагирует на имя
  • ходит кругами или долго смотрит в одну точку

Развивать мозг помогают:

  • игры-поисковики ("найди лакомство")
  • новые маршруты
  • новые запахи (собаки "вчитываются" в мир носом)
  • общение с владельцем

Старые собаки часто становятся тревожными, больше спят, тяжелее переносят одиночество. Им нужно:

  • больше контакта с человеком
  • спокойная атмосфера дома
  • стабильный распорядок дня

Не игнорируйте их эмоциональное состояние. Старенький пес - это член семьи, который заслуживает внимания и любви не меньше, чем щенок.

Как продлить жизнь старенькой собаки: эти советы подарят еще несколько счастливых лет

Общайтесь с вашим стареньким псом как можно чаще (фото: Freepik)

Следите за гигиеной

Старым собакам труднее сами за собой ухаживать:

  • регулярно чистите зубы или давайте специальные жевательные средства
  • подстригайте когти - они не стачиваются так, как раньше
  • следите за ушами и глазами - снижается зрение, возникают инфекции

Советы от кинолога

Кинолог и специалист по поведению собак Рия Смульская дала свои советы владельцам пожилых собак.

Не перекармливайте

"Ожирение - это беда современных домашних собак, особенно пожилых. Она очень сильно влияет на здоровье и качество жизни. Уменьшайте порцию любимцу, если у него нет физических нагрузок и он менее активен", - советует эксперт.

Стригите когти вовремя

Слишком длинные когти не дают возможности опираться на пальцы, и заставляют собаку переносить центр тяжести назад, полностью меняя всю осанку. Это негативно влияет на работу всего опорно-двигательного аппарата.

Поверхности важны

Поверхность для бега и занятий не должна быть слишком твердой и/или скользкой:

асфальт

бетон

мокрая трава

утоптанный скользкий снег и т.д. - травмоопасны.

Без вертикальных прыжков

"Держите палочку в поднятой руке, а собачка весело прыгает за ней вверх? Снова и снова, приземляясь на задние лапы почти вертикально. Скелет собак не приспособлен к такой нагрузке. Результат - как микротравмы, так и серьезные повреждения", - объясняет Рия Смульская.

Разминка важна

Лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Это убережет от травм и продлит его активную жизнь.

Как продлить жизнь старенькой собаки: эти советы подарят еще несколько счастливых лет

Старенькие собаки должны гулять, делать упражнения и получать достаточно внимания (фото: Freepik)

Работа для мозга

"Изучайте новое! Мозг собаки должен получать задачи. Простые трюки или сложные нормативные упражнения - в любом случае это важно для отсрочки деменции", - советует кинолог.

Берегите мышцы

С возрастом собаки теряют мышечную массу быстрее, а она важна для здоровья. Все собаки, которые могут двигаться хотя бы шагом, должны получать посильную нагрузку. Специалисты по дог-фитнесу смогут помочь вам с подбором упражнений.

"Никогда не списывайте ваших пожилых собак со счетов! Уделяйте им внимание, не махайте рукой "он уже старый, что с него взять". Дайте собаке почувствовать, что она важна для вас", - резюмирует специалист.

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При написании материала были использованы источники: American Veterinary Medical Association, The Spruce Pets, VCA Hospitals, Facebook-страница Рия Смульская.

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