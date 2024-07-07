Як продати авто через "Дію": покрокова інструкція й відповіді на поширені питання

У 2023 році у застосунку "Дія" з'явилась довгоочікувана для багатьох функція купівлі-продажу транспортного засобу (ТЗ). Лише за декілька хвилин можна було купити або продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед.
Про те, як продати транспортний засіб в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Завдяки послузі, як й згадувалось вище, можна продати легкові автомобілі, мотоцикли, а також мопеди.
Загалом за рік ви маєте можливість продали лише один транспортний засіб. В інакшому випадку вам доведеться звертатись до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (МВС) для оформлення послуги офлайн та сплатити податки.
Якщо ж, ви все ж вирішили продати, чи купити транспортний засіб, в першу чергу, вам необхідно мати в "Дії":
Продавцю треба:
Покупцю треба
Варто також відзначити, якщо ж ви отримуєте статус щодо невизначеного місця проживання під час користування послугою, це означає, що в реєстрі Державної міграційної служби немає необхідних даних. Для їх актуалізації необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж органу реєстрації територіальної громади за місцем реєстрації.
Загалом послугу сплачує покупець. Водночас її вартість залежить від вибору опцій:
Виготовлення пластикового техпаспорта триває протягом декількох днів. Після цього протягом 10 робочих днів його передадуть до пошти на доставку.
Під час отримання послуги у застосунку, головний сервісний центр (ГСЦ) МВС автоматичного перевіряє системну документацію ТЗ. Водночас продавець надає гарантії того, що ТЗ не обтяжений арештом, не перебуває у розшуку, не є предметом спору в суді, а також й те, що він є його одноосібним власником.
Якщо договір купівлі-продажу скасовано, або ж не схвалено ГСЦ - кошти автоматично повернуться на рахунок, з якого було проведено оплату. Зарахування займе близько від 3-х до 30 днів.
Застосунок Міністерства цифрової трансформації регулярно оновлюється та отримує нові можливості. Загалом "Дія" допомагає позбутись клопіткої роботи з фізичними екземплярами документів, що, своєю чергою, заощаджує ваш час. Як приклад:
Зокрема РБК-Україна пояснювало, що таке "єДокумент" та як ним користуватись.
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