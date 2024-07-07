Як продати авто через "Дію": покрокова інструкція й відповіді на поширені питання

Завдяки послузі, як й згадувалось вище, можна продати легкові автомобілі, мотоцикли, а також мопеди.

Загалом за рік ви маєте можливість продали лише один транспортний засіб. В інакшому випадку вам доведеться звертатись до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (МВС) для оформлення послуги офлайн та сплатити податки.

Якщо ж, ви все ж вирішили продати, чи купити транспортний засіб, в першу чергу, вам необхідно мати в "Дії":

верифікований податковий номер;

паспорт або посвідку на проживання;

задеклароване місце проживання;

техпаспорт для продавця.

Як відбувається продаж

Продавцю треба:

перейти в "Сервіси" - "Водієві" - Продати транспортний засіб. Зокрема можна натиснути "Продати ТЗ" в меню техпаспорта транспортного засобу;

підтвердіть те, що ви є єдиним власником ТЗ, який, своєю чергою, не є обтяжений арештом, не перебуває в розшуку та не є предметом спору в суді;

вкажіть договірну вартість ТЗ;

вкажіть контактні дані;

надішліть запит на дані покупця за допомогою QR-коду чи посилання;

підпишіть договір після внесення даних покупцем та зачекайте на перевірку проєкту договору сервісним центром. Ви отримаєте сповіщення, коли усе буде готово.

Покупцю треба

відсканувати QR-кот, перейти за посиланням від продавця та підтвердити купівлю авто через "Дію";

обрати номерний знак: безоплатну чи платну комбінацію;

обрати техпаспорт: фізичний чи цифровий;

вказати дані для доставки поштою, якщо замовляєте фізичний техпаспорт, або ж нові номери;

оплатити послугу;

надіслати проєкт договору до сервісного центру;

підписати договір.

Варто також відзначити, якщо ж ви отримуєте статус щодо невизначеного місця проживання під час користування послугою, це означає, що в реєстрі Державної міграційної служби немає необхідних даних. Для їх актуалізації необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж органу реєстрації територіальної громади за місцем реєстрації.

Скільки коштує послуга

Загалом послугу сплачує покупець. Водночас її вартість залежить від вибору опцій:

послуга - 350 грн;

замовити фізичний техпаспорт - 405 грн. Якщо замовляєте цифровий - платити не треба;

комбінації для номерів: безоплатно або ж 360 грн, якщо бажаєте обрати серед наявних самостійно. Платні комбінації коштують від 2 до 80 тисяч гривень;

доставка до вибраного відділення пошти.

Виготовлення пластикового техпаспорта триває протягом декількох днів. Після цього протягом 10 робочих днів його передадуть до пошти на доставку.

Як проходить перевірка ТЗ

Під час отримання послуги у застосунку, головний сервісний центр (ГСЦ) МВС автоматичного перевіряє системну документацію ТЗ. Водночас продавець надає гарантії того, що ТЗ не обтяжений арештом, не перебуває у розшуку, не є предметом спору в суді, а також й те, що він є його одноосібним власником.

Повернення коштів

Якщо договір купівлі-продажу скасовано, або ж не схвалено ГСЦ - кошти автоматично повернуться на рахунок, з якого було проведено оплату. Зарахування займе близько від 3-х до 30 днів.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок Міністерства цифрової трансформації регулярно оновлюється та отримує нові можливості. Загалом "Дія" допомагає позбутись клопіткої роботи з фізичними екземплярами документів, що, своєю чергою, заощаджує ваш час. Як приклад:

Зокрема РБК-Україна пояснювало, що таке "єДокумент" та як ним користуватись.