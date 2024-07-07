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Как продать авто через "Дія": пошаговая инструкция и ответы на часто задаваемые вопросы

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2023 году в приложении "Дія" появилась долгожданная для многих функция купли-продажи транспортного средства (ТС). Всего за несколько минут можно было купить или продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.

О том, как продать транспортное средство в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Благодаря услуге, как и упоминалось выше, можно продать легковые автомобили, мотоциклы, а также мопеды. 

Всего за год вы можете продать только одно транспортное средство. В противном случае вам придется обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) для оформления услуги оффлайн и оплатить налоги. 

Если же, вы все же решили продать или купить транспортное средство, в первую очередь, вам необходимо иметь в "Дія": 

  • верифицированный налоговый номер;
  • паспорт или вид на жительство;
  • задекларированное место жительства;
  • техпаспорт для продавца.
  • Как происходит продажа 

Продавцу нужно:

  • перейти в "Сервисы" - "Водителю" - Продать транспортное средство. В частности можно нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства; 
  • подтвердите то, что вы являетесь единственным владельцем ТС, которое, в свою очередь, не обременено арестом, не находится в розыске и не является предметом спора в суде; 
  • укажите договорную стоимость ТС;
  • укажите контактные данные; 
  • отправьте запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки;
  • подпишите договор после внесения данных покупателем и подождите на проверку проекта договора сервисным центром. Вы получите уведомление, когда все будет готово. 

Покупателю нужно 

  • отсканировать QR-код, перейти по ссылке от продавца и подтвердить покупку авто через "Дію"; 
  • выбрать номерной знак: бесплатную или платную комбинацию; 
  • выбрать техпаспорт: физический или цифровой; 
  • указать данные для доставки по почте, если заказываете физический техпаспорт, или же новые номера; 
  • оплатить услугу; 
  • отправить проект договора в сервисный центр; 
  • подписать договор. 

Стоит также отметить, если же вы получаете статус по неопределенному месту жительства при пользовании услугой, это означает, что в реестре Государственной миграционной службы нет необходимых данных. Для их актуализации необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или органа регистрации территориальной общины по месту регистрации.

Сколько стоит услуга 

В целом услугу оплачивает покупатель. В то же время ее стоимость зависит от выбора опций: 

  • услуга - 350 грн; 
  • заказать физический техпаспорт - 405 грн. Если заказываете цифровой - платить не надо;  
  • комбинации для номеров: бесплатно или 360 грн, если хотите выбрать среди имеющихся самостоятельно. Платные комбинации стоят от 2 до 80 тысяч гривен; 
  • доставка до выбранного отделения почты.

Изготовление пластикового техпаспорта длится в течение нескольких дней. После этого в течение 10 рабочих дней его передадут на почту на доставку.

Как проходит проверка ТС 

При получении услуги в приложении, главный сервисный центр (ГСЦ) МВД автоматического проверяет системную документацию ТС. В то же время продавец предоставляет гарантии того, что ТС не обременено арестом, не находится в розыске, не является предметом спора в суде, а также и то, что он является его единоличным владельцем. 

Возврат средств 

Если договор купли-продажи отменен, или же не одобрен ГСЦ - средства автоматически вернутся на счет, с которого была произведена оплата. Зачисление займет около от 3-х до 30 дней. 

Другие услуги в "Дії"

Приложение Министерства цифровой трансформации регулярно обновляется и получает новые возможности. В целом "Дія" помогает избавиться от хлопотной работы с физическими экземплярами документов, что, в свою очередь, экономит ваше время. В качестве примера: 

В частности РБК-Украина объясняло, что такое "єДокумент" и как им пользоваться

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