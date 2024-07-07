Как продать авто через "Дія": пошаговая инструкция и ответы на часто задаваемые вопросы

В 2023 году в приложении "Дія" появилась долгожданная для многих функция купли-продажи транспортного средства (ТС). Всего за несколько минут можно было купить или продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.
О том, как продать транспортное средство в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Благодаря услуге, как и упоминалось выше, можно продать легковые автомобили, мотоциклы, а также мопеды.
Всего за год вы можете продать только одно транспортное средство. В противном случае вам придется обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) для оформления услуги оффлайн и оплатить налоги.
Если же, вы все же решили продать или купить транспортное средство, в первую очередь, вам необходимо иметь в "Дія":
Покупателю нужно
Стоит также отметить, если же вы получаете статус по неопределенному месту жительства при пользовании услугой, это означает, что в реестре Государственной миграционной службы нет необходимых данных. Для их актуализации необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или органа регистрации территориальной общины по месту регистрации.
В целом услугу оплачивает покупатель. В то же время ее стоимость зависит от выбора опций:
Изготовление пластикового техпаспорта длится в течение нескольких дней. После этого в течение 10 рабочих дней его передадут на почту на доставку.
При получении услуги в приложении, главный сервисный центр (ГСЦ) МВД автоматического проверяет системную документацию ТС. В то же время продавец предоставляет гарантии того, что ТС не обременено арестом, не находится в розыске, не является предметом спора в суде, а также и то, что он является его единоличным владельцем.
Если договор купли-продажи отменен, или же не одобрен ГСЦ - средства автоматически вернутся на счет, с которого была произведена оплата. Зачисление займет около от 3-х до 30 дней.
Приложение Министерства цифровой трансформации регулярно обновляется и получает новые возможности. В целом "Дія" помогает избавиться от хлопотной работы с физическими экземплярами документов, что, в свою очередь, экономит ваше время. В качестве примера:
В частности РБК-Украина объясняло, что такое "єДокумент" и как им пользоваться.
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