Як призовнику змінити місце проживання, щоб не виникло проблем із ТЦК: поради юриста

Призовники й військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК та СП, у якому вони приписані, про свій намір змінити місце проживання. У разі порушення цього правила громадянам загрожує штраф.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, як призовнику змінити місце проживання, аби не виникло проблем із ТЦК.

Що треба знати призовникам про зміну місця проживання

"Призовник має право змінити місце проживання, але процес має певні юридичні нюанси, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування (ТЦК)", - каже Франчук.

Він зазначає, що законодавство України вимагає, щоб військовозобов’язані, призовники та резервісти повідомляли ТЦК про зміну місця проживання у встановлений термін.

"Стаття 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає, що громадяни зобов’язані протягом 7 днів після зміни місця проживання звернутися до ТЦК для внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Як правильно змінити місце проживання

Військовозобов'язаним чоловікам при зміні проживання потрібно дотриматись наступної процедури:

отримати дозвіл у ТЦК - потрібно звернутися до територіального центру комплектування за старим місцем реєстрації із заявою, в якій вказані причини зміни місця проживання, та отримати документ-дозвіл на зняття з військового обліку

знятися з обліку за попередньою адресою після отримання дозволу на це та отримати довідку про зняття з обліку

стати на облік за новим місцем проживання - після реєстрації за новою адресою слід звернутися до ТЦК за місцем нового проживання й подати військово-облікові документи для внесення змін

повідомити ЦНАП про зміни - при зверненні до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації місця проживання необхідно мати військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік за новим місцем проживання

Призовники повинні отримати дозвіл на зміну місця проживання (фото: facebook com ChernihivTCKtaSP)

Які нюанси потрібно врахувати

"Якщо ви підлягаєте мобілізації або отримали повістку, ТЦК може відмовити у дозволі на зняття з обліку до завершення процедури", - говорить юрист.

Також Франчук наголошує, що у період дії воєнного стану контроль з боку ТЦК значно посилюється, і будь-які переміщення призовників або військовозобов’язаних без погодження можуть мати серйозні наслідки.

Наприклад, якщо призовник не повідомить ТЦК про зміну місця проживання, це може бути розцінено як порушення військового обліку. За це передбачений штраф за статтею 210 КУАП у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень (під час дії воєнного стану).

"За ухилення від військового обліку в умовах мобілізації може бути застосована кримінальна відповідальність - стаття 336 КК України", - застерігає експерт.

Що робити, якщо ТЦК затримує оформлення: