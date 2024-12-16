Не тільки за неоновлення даних. За які порушення військовозобов'язаним "світить" штраф

Чоловіки призовного віку та медичні працівники мають дотримуватись правил військового обліку, інакше їм загрожує покарання у вигляді адміністративних штрафів.

РБК-Україна розпитала юриста практики військового права Данила Гончаренка про те, за які порушення військовозобов'язаним можуть призначити штраф.

Коли й за що призначають штрафи військовозобов'язаним

"Військовозобовʼязані мають виконувати вимоги військового законодавства, інакше вони можуть отримати санкції – від штрафів до блокування рахунків", – пояснює юрист.

Він зазначає, що штраф є головною та найпоширенішою санкцією до порушників військового обліку, адже це передбачено 210 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Найчастіше проти військовозобовʼязаних застосовують статтю про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. Самі ж правила містяться в постанові Кабінету Міністрів України № 921", – каже Гончаренко.

Додамо, що дотримуватись військового обліку мають чоловіки призовного віку від 18 до 60 років і медичні працівники, у цьому ж віці. Також юнаки після досягнення 16-річчя повинні ставати на облік призовників.

"Найпоширенішими підставами для штрафу є неоновлення даних у ТЦК та СП. Коли особи приходять до ТЦК, наприклад, для отримання відстрочки, на них може чекати несподіванка: право на відстрочку не звільняє від обовʼязку оновити дані вчасно. Така особа може отримати відстрочку, але водночас – і постанову про накладання адміністративного стягнення", – зазначає юрист.

Ще однією з найпопулярніших підстав для штрафу є неявка по повістці. Іноді люди приходять у ТЦК з затримкою, порушуючи встановлені терміни. Це вважається порушенням правил військового обліку.

"Ще часто в юридичній практиці люди звертаються зі штрафом, який отримали через відсутність військового облікового документа. "Воєнник" за сучасним законодавством військовозобовʼязаний має завжди мати з собою та бути готовим надати його посадовим особам уповноважених органів. Якщо ж чоловік не має цього документу, або просто забув його вдома, це вважатиметься порушенням правил військового обліку", – пояснив юрист.

Військовозобов'язані повинні оновлювати свої персональні дані (фото: facebook com OOTCKSP)

Скільки доведеться заплатити за порушення військового обліку

"Якщо порушити правила військового обліку під час воєнного стану, можна отримати штраф від 17 000 грн до 25 500 грн. Окрім цього, ТЦК та СП мають право подати Вимогу на порушника, за невиконання якої можуть забрати право на керування транспортними засобами", – розповів Гончаренко.

Порушнику надають 15 днів з моменту отримання постанови на сплату такого штрафу і 10 днів на його оскарження. Якщо військовозобов'язаний не оскаржив штраф і не оплатив його протягом цього періоду, тоді сума подвоюється.

Додамо, що за свідоме і систематичне порушення мобілізаційних законів українцям загрожує кримінальна відповідальність.

У яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК

Військовозобов'язані мають право оскаржити штраф від ТЦК, якщо вважають, що його призначили неправомірно.

Підставами для оскарження штрафу є:

порушення процедури призначення штрафу, наприклад при оформленні не вказано причину його накладення, не роз'яснено порядок його оскарження, помилки в персональних даних тощо

вручення повістки відбулося із порушенням встановлених термінів

неправомірність накладання штрафу, наприклад, коли у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я тощо)

у людини були вагомі причини неявки до ТЦК та СП (задокументована важка хвороба, відрядження тощо)

неправомірні дії працівників ТЦК при врученні повістки

Щоб оскаржити штраф, потрібно написати заявку до суду за місцем реєстрації військовозобов'язаного або місцем розташування ТЦК, яке виписало штраф. У заяві необхідно вказати свої персональні дані, деталі штрафу, причини оскарження і додати докази, які підтверджують порушення ваших прав.

Протягом 10 днів суд має розглянути звернення громадянина. З моменту подачі відповідної заяви призупиняється термін, який надається на оплату штрафу, тобто суму не подвоять, аж поки не буде рішення суду щодо звернення військовозобов'язаного.