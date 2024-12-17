Как призывнику сменить место жительства, чтобы не возникло проблем с ТЦК: советы юриста

Призывники и военнообязанные должны уведомлять ТЦК и СП, в котором они приписаны, о своем намерении сменить место жительства. В случае нарушения этого правила гражданам грозит штраф.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, как призывнику сменить место жительства, чтобы не возникло проблем с ТЦК.

Что надо знать призывникам о смене места жительства

"Призывник имеет право сменить место жительства, но процесс имеет определенные юридические нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК)", - говорит Франчук.

Он отмечает, что законодательство Украины требует, чтобы военнообязанные, призывники и резервисты сообщали ТЦК об изменении места жительства в установленный срок.

"Статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что граждане обязаны в течение 7 дней после изменения места жительства обратиться в ТЦК для внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Как правильно сменить место жительства

Военнообязанным мужчинам при смене места жительства нужно соблюсти следующую процедуру:

получить разрешение в ТЦК - нужно обратиться в территориальный центр комплектования по старому месту регистрации с заявлением, в котором указаны причины изменения места жительства, и получить документ-разрешение на снятие с военного учета

сняться с учета по предыдущему адресу после получения разрешения на это и получить справку о снятии с учета

стать на учет по новому месту жительства - после регистрации по новому адресу следует обратиться в ТЦК по месту нового проживания и подать военно-учетные документы для внесения изменений

сообщить ЦНАП об изменениях - при обращении в Центр предоставления административных услуг для регистрации места жительства необходимо иметь военно-учетный документ с отметкой о постановке на военный учет по новому месту жительства

Призывники должны получить разрешение на смену места жительства (фото: facebook com ChernihivTCKtaSP)

Какие нюансы нужно учесть

"Если вы подлежите мобилизации или получили повестку, ТЦК может отказать в разрешении на снятие с учета до завершения процедуры", - говорит юрист.

Также Франчук отмечает, что в период действия военного положения контроль со стороны ТЦК значительно усиливается, и любые перемещения призывников или военнообязанных без согласования могут иметь серьезные последствия.

Например, если призывник не сообщит ТЦК об изменении места жительства, это может быть расценено как нарушение военного учета. За это предусмотрен штраф по статье 210 КУАП в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (во время действия военного положения).

"За уклонение от военного учета в условиях мобилизации может быть применена уголовная ответственность - статья 336 УК Украины", - предостерегает эксперт.

Что делать, если ТЦК задерживает оформление: