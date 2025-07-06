Як примари з минулого: чому колишні партнери раптово повертаються

Він давно мав залишитися в минулому, але знову пише, дзвонить або "випадково" з'являється поруч. Якщо ваш експартнер раптово дає про себе знати, це може бути не романтичним жестом, а сценарієм, що веде до емоційної пастки.
Чому колишні партнери знову з'являються після завершення стосунків і як на це правильно реагувати, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Знайома ситуація? Ви вже пережили розрив. Пройшли стадії болю, злості, відчаю. Навчилися жити без нього чи неї. І тут - дзвінок, повідомлення, несподівана зустріч, "просто хотів дізнатися, як ти".
"Причин для такого повернення є багато, але найчастіше - це не тому, що колишні партнери раптом усвідомили, що втратили. І таке повернення може вартувати вам купи витрачених нервів, часу, емоцій та особистого спокою", - каже експерт.
"Люди йдуть, бо впевнені, що знайдуть щось "краще". Але реальність не відповідає очікуванням і вони згадують про "надійний тил". Не обманюйтеся, бо це не про почуття, а про зручність", - каже Віталій Курсік.
Часом колишні просто перевіряють вас "на доступність". Вони кажуть, що просто хотіли дізнатися, як у вас справи, розповідають, що ви наснилися. Якщо ви відповіли на таке повідомлення або дзвінок, почали щось казати - гачок спрацював.
"Повернення часто відбувається не тоді, коли в людини щось змінилося, а коли їй нудно. Немає нових пригод - шукає тих, з ким було весело. Іноді вони повертаються не до вас, а до свого відображення у ваших очах. Їм хочеться, щоб ви пробачили та запевнили, що він не така вже погана людина. Але вам це навіщо?" - додає фахівець.
За словами Віталія Курсіка, найперше, що ви маєте зробити, це поставити питання собі - "навіщо мені це все потрібно?"
Подумайте, що змінилося з моменту розриву, чи відчуваєте ви позитивні емоції від відновлення цього спілкування, чи дійсно між вами ще існують глибокі почуття.
Ви не зобов'язані відповідати на повідомлення, слухати пояснення, погоджуватися на зустріч, брати слухавку. "Ні" - це повноцінна відповідь, якщо ця людина робила чи робить вам боляче.
"Можна відповісти отак: "Дякую, що написав, але я не бачу сенсу відновлювати зв'язок", "Я зараз на іншому етапі життя. Прощавай", "Все, що було між нами - завершено, я не хочу повертатися назад". Мовчання у відповідь - це теж відповідь", - додає експерт.
Повернення колишніх партнерів - це не рідкість. Але не завжди другий шанс - це повторення тої самої травми ще раз. І не всі "повернення" варто сприймати. Інколи справжнє дорослішання - це відпустити та навчитися не відкривати більше ці двері.
"Коли експартнер повертається - це не завжди про кохання. Частіше це про його (її) не розв'язані питання. А ваше завдання - не дозволити собі знову зануритися туди, де ви вже одного разу втратили спокій", - резюмує Віталій Курсік.