Як примари з минулого: чому колишні партнери раптово повертаються

Знайома ситуація? Ви вже пережили розрив. Пройшли стадії болю, злості, відчаю. Навчилися жити без нього чи неї. І тут - дзвінок, повідомлення, несподівана зустріч, "просто хотів дізнатися, як ти".

"Причин для такого повернення є багато, але найчастіше - це не тому, що колишні партнери раптом усвідомили, що втратили. І таке повернення може вартувати вам купи витрачених нервів, часу, емоцій та особистого спокою", - каже експерт.

Чому вони повертаються?

Людина сумує за комфортом і стабільністю, яку мали у стосунках

З'явилися труднощі на особистому фронті - а ви перевірений варіант

Ностальгія за "кращими моментами" приглушила пам'ять про сварки й причини розриву

Страх залишитися на самоті

Емоційна маніпуляція - бажання контролювати або тримати вас у підвішеному стані

"Люди йдуть, бо впевнені, що знайдуть щось "краще". Але реальність не відповідає очікуванням і вони згадують про "надійний тил". Не обманюйтеся, бо це не про почуття, а про зручність", - каже Віталій Курсік.

Часом колишні просто перевіряють вас "на доступність". Вони кажуть, що просто хотіли дізнатися, як у вас справи, розповідають, що ви наснилися. Якщо ви відповіли на таке повідомлення або дзвінок, почали щось казати - гачок спрацював.

"Повернення часто відбувається не тоді, коли в людини щось змінилося, а коли їй нудно. Немає нових пригод - шукає тих, з ким було весело. Іноді вони повертаються не до вас, а до свого відображення у ваших очах. Їм хочеться, щоб ви пробачили та запевнили, що він не така вже погана людина. Але вам це навіщо?" - додає фахівець.

Як зрозуміти, що вас втягують у пастку

Ви починаєте виправдовувати поведінку людини

Приховуєте повернення від близьких

Він просить не ставити запитання, а "дати ще один шанс" і вас це влаштовує

Ваше тіло подає сигнали - тривожність, безсоння, розгубленість, злість

Вам обіцяють зміни, але жодної конкретики

Що робити, коли колишні повертаються

За словами Віталія Курсіка, найперше, що ви маєте зробити, це поставити питання собі - "навіщо мені це все потрібно?"

Подумайте, що змінилося з моменту розриву, чи відчуваєте ви позитивні емоції від відновлення цього спілкування, чи дійсно між вами ще існують глибокі почуття.

Як припинити такі повернення

Чітко озвучити свої кордони - спокійно, але жорстко

Не грати в "давай просто поспілкуємося" - це пастка

Блокування у соцмережах і месенджерах - це не слабкість, це турбота про себе

Згадати, чому стосунки закінчилися - без вигадувань

Не шукати виправдань для інших, думайте про свої потреби

Ви не зобов'язані відповідати на повідомлення, слухати пояснення, погоджуватися на зустріч, брати слухавку. "Ні" - це повноцінна відповідь, якщо ця людина робила чи робить вам боляче.

"Можна відповісти отак: "Дякую, що написав, але я не бачу сенсу відновлювати зв'язок", "Я зараз на іншому етапі життя. Прощавай", "Все, що було між нами - завершено, я не хочу повертатися назад". Мовчання у відповідь - це теж відповідь", - додає експерт.

Повернення колишніх партнерів - це не рідкість. Але не завжди другий шанс - це повторення тої самої травми ще раз. І не всі "повернення" варто сприймати. Інколи справжнє дорослішання - це відпустити та навчитися не відкривати більше ці двері.

"Коли експартнер повертається - це не завжди про кохання. Частіше це про його (її) не розв'язані питання. А ваше завдання - не дозволити собі знову зануритися туди, де ви вже одного разу втратили спокій", - резюмує Віталій Курсік.