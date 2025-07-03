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"Це просто дружба з колишнім": коли такі слова брехня, а коли ні

Четвер 03 липня 2025 20:46
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"Це просто дружба з колишнім": коли такі слова брехня, а коли ні Чи може спілкування з колишніми загрожувати вашим стосункам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Спілкування з колишніми - це тема, яка викликає напругу в багатьох стосунках. Чому партнери повертаються до контакту з тими, з ким вже все завершено? Це ознака недовіри, чи цілком нормальне явище у світі, де всі у соцмережах?

Коли спілкування вашого партнера або партнерки з колишніми може стати проблемою, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Коли спілкування з колишніми - це нормально?

Знайома ситуація? Все добре, але… В якийсь момент ваш партнер знову виходить на контакт з тим, з ким у нього вже щось було.

"Легке хвилювання тут - нормальна реакція. Але не все так драматично, як здається на перший погляд", - каже коуч.

Він назвав ситуації, коли таке спілкування - не проблема:

Спільні діти або бізнес

Якщо у пари був шлюб, є спільна дитина (або діти) - повне припинення спілкування неможливо.

"Головне - це прозорість, і звісно ж, кордони. Якщо спілкування виключно на тему (діти, справа), і ви про це знаєте - приводів для підозр немає", - каже експерт.

Дружба після стосунків

Так, таке дійсно буває і люди розходяться, але залишаються один одному рідними та друзями. Романтики у такій дружбі немає, але є підтримка та спілкування.

"Це також нормально, але при умові, що усі учасники процесу в курсі, є повна відкритість. Якщо ж партнер приховує таке спілкування - це тривожний сигнал і варто це обговорити", - радить Віталій Курсік.

Також причиною спілкування можуть стати родинні або фінансові питання. У будь-якому випадку є декілька умов:

  • Повна відкритість
  • Відсутність емоційного потягу
  • Партнер готовий пояснити, навіщо це йому

А коли варто насторожитися через таке спілкування?

Він (вона) це приховує

"Приховане листування, видалені повідомлення, відмовки на кшталт "нічого серйозного" - це вже не дрібниці. Але не спішіть кричати "зрада". Потрібно поставити пряме запитання про те, що відбувається і чому все це потайки", - радить фахівець.

Ви почуваєтеся тривожно

Є емоційні спалахи: він чи вона захищає колишню, виправдовує, порівнює вас. Відчуваєте, що вас відсувають на другий план. Є флірт, неоднозначні повідомлення, дивні зустрічі "по дружбі".

Але при цьому партнер на всі запитання відповідає, що ви собі все вигадали й причин для ревнощів немає.

Що робити, якщо це відбувається у ваших стосунках

  • Спокійно, без звинувачень, пояснити свої почуття
  • Попросити пояснити мотиви такого спілкування
  • Обговорити кордони таких стосунків - що для вас обох допустимо, а що - ні
  • Спостерігати за діями, а не словами

Бо "нічого між нами немає" часто звучить одночасно з фліртом у месенджері.

"Контакти з колишніми можуть бути нормальними, якщо нові стосунки міцні й відкриті. Проблема починається тоді, коли цей контакт стає альтернативною близькістю, емоційною зрадою або способом заповнити порожнечу у теперішніх стосунках. Головне - не ламати голову здогадками. Питайте прямо. Спокійно, без істерик, але чітко. Бо коли все чесно - переживати нема про що. А коли відчуваєте брехню, недомовки та напругу - можливо, саме час задуматися, чи все з цими стосунками добре", - каже Віталій Курсік.

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